استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب مصممي الغرافيك في لبنان باتريك ناكوزي، على رأس وفد من النقابة، الذي هنّأ رئيس الجمهورية بذكرى الاستقلال، متمنياً أن يشكّل عهده محطة لتحقيق الاستقلال الفعلي للبنان وترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.وعرض ناكوزي نبذة عن النقابة التي تأسست عام 2003، وتضم اليوم أكثر من ألف منتسب من خريجي مختلف الجامعات، مشيراً إلى أنها تشكّل نموذجاً للبنان القائم على التنوع والإبداع والكفاءات، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، وإلى الدور الذي يؤديه مصممو الغرافيك في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.كما أطلع الوفد رئيس الجمهورية على أبرز التحديات التي تواجه النقابة وأبناء المهنة، ولا سيما تلك المرتبطة بالروتين الإداري والبيروقراطية في مؤسسات الدولة، ومحدودية الموارد المالية، إضافة إلى التحديات الناجمة عن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وضرورة وضع الضوابط والأطر التنظيمية الكفيلة بحماية حقوق المصممين والملكية الفكرية. وعرض الوفد عدداً من المطالب الهادفة إلى تطوير المهنة وتعزيز دور النقابة.من جهته، استفسر الرئيس عون عن واقع المهنة وآفاق تطورها في لبنان، مشدداً على أهمية التمسك بالإيمان بالوطن وعدم فقدان الأمل بمستقبله، وعلى دور الطاقات اللبنانية المبدعة في مسيرة النهوض بالبلاد.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وآفاق المرحلة المقبلة، وأهمية مواجهة خطاب التخويف والتخوين، وضرورة أن يترافق تحرير الأرض وترسيخ سيادة الدولة مع تحرير النفوس من الطائفية والمذهبية والتبعية للخارج، بما يعزز الانتماء الوطني الجامع. ودعا الرئيس عون الى التفاؤل وعدم التوقف عن العمل حتى تحقيق تطلعات اللبنانيين الى وطن مستقل والى مستقبل مشرق، مشيراً الى ان الاحتلال الإسرائيلي لن يبقى على الأراضي اللبنانية، وأن التفاوض هو مرحلة شاقة، انما لا بد من الايمان بالوطن وبأن الحق سيسود.كما تطرق البحث إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط واضحة، باعتبارها أدوات تساعد الإنسان في عمله وتعزز قدراته الإبداعية، لا بديلاً عن قدرته على التفكير والابتكار.واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر الذي اطلعه على المشاريع التي انجزها المجلس في مناطق عدة في الجنوب، واستمع إلى توجيهات رئيس الجمهورية لجهة مساعدة أهالي الجنوب وتلبية احتياجاتهم.الى ذلك، توالت برقيات التهنئة الى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال، من عدد من رؤساء وقادة الدول العربية والأجنبية.وفي هذا السياق، ابرق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب الرئيس رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مهنئين ومتمنين للرئيس عون التوفيق وللبنان وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.كما ابرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شدد على "عمق أواصر الاخوّة والتضامن الراسخة بين بلدينا وشعبينا، مثمنين عالياً المواقف اللبنانية الاصيلة والمشرفة تجاه شعبنا، ودعمها المتواصل له لنيل حريته واستقلاله". وجدد التأكيد على الوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين، والدعم الكامل لكل ما من شأنه تعزيز وحدته وسيادته ووحدة أراضيه، والرفض المطلق لكل الاعتداءات والانتهاكات بحقه.وأبرق ايضاً الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي أكد روابط الصداقة التقليدية العميقة التي تربط الصين بلبنان، مع مصادفة هذه المناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأوضح الرئيس الصيني أنه طوال الأعوام الـ55 الماضية، "ظل البلدان يتبادلان الفهم والدعم، وحافظت العلاقات على تطور مستقر"، معرباً عن استعداده للعمل مع الرئيس عون على دفع البلدين نحو ترسيخ الثقة السياسية المبادلة وتعميق التعاون لما فيه مصلحة البلدين، والارتقاء بالعلاقات الى مستوى جديد".ومن المهنئين بمناسبة الاستقلال: ملك السويد كارل غوستاف، عاهل هولندا الملك وليم الكسندر، رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ اون، والحاكمة العامة لاوستراليا سام سوستين التي أشادت بتصميم اللبنانيين على تخطي الصعوبات والأزمات التي تعترضهم، وبالتزام لبنان الدبلوماسية والحوار والعيش المشترك، كما شددت على التزام بلادها سيادة وسلامة وامن لبنان ولكل الجهود التي تؤدي الى استقرار دائم والازدهار للبنانيين.وأبرق مهنئاً ايضاً الرئيس الفدرالي للنمسا الكسندر فان دير بيلين الذي اكد استمرار دعم بلاده للبنان وهي تستعد لدخول مجلس الامن بصفة عضو غير دائم، ورئيس الغابون بريس كلوتير اوليغي نغيما، رئيس ليبيريا جوزف نيوما بواكاي.وتلقى الرئيس عون ايضاً برقية تهنئة بعيد الاستقلال، من الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل فهمي.