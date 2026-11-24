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جولة رقابية لدوريات مصلحة الاقتصاد في قضاء صيدا الزهراني: ضبط أربع مخالفات تمس بسلامة الغذاء وحقوق المستهلك
أخبار لبنان
2026-11-24 | 09:50
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جولة رقابية لدوريات مصلحة الاقتصاد في قضاء صيدا الزهراني: ضبط أربع مخالفات تمس بسلامة الغذاء وحقوق المستهلك
نفذت دوريات من مصلحة الاقتصاد في الجنوب، جولة رقابية ميدانية امتدت من مفرق العاقبية وصولا إلى مفرق تفاحتا - قضاء صيدا الزهراني، وأسفرت عن ضبط أربع مخالفات جسيمة تمسّ بسلامة الغذاء وحقوق المستهلك.
وقد توزعت المخالفات على الشكل الآتي:
1- ملحمة: ضبط مخالفات صحية خطيرة تمثّلت بوجود صراصير على اللحوم الموجودة على الواح التقطيع وداخل احدى البرادات مع عدم استيفاء الشروط الصحية والقواعد العامة لسلامة الغذاء، إضافة إلى فرم اللحوم مسبقاً ووضعها في ماكينة الفرم، في ممارسة من شأنها غش المستهلك.
2 - فرن لبيع الخبز: ضبط مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالوزن الرسمي المحدد لربطة الخبز، وبيع ربطات غير مطابقة للأوزان المعتمدة.
3- محطة محروقات أولى: ضبط مخالفة تتعلق بعدم صحة الكيل، إضافة إلى عدم وجود أختام وزارة الاقتصاد والتجارة على العدادات، بما يشكّل مخالفة للأصول والمعايير المعتمدة.
4- محطة محروقات ثانية: ضبط مخالفة عدم الالتزام بالسعر الرسمي المعتمد لصفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان.
وقد جرى تنظيم أربعة محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء على أن يصار الى إعادة الكشف للتثبت من تطبيق الشروط.
أخبار لبنان
جولة رقابية
مصلحة الاقتصاد
صيدا
مخالفات
الغذاء
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