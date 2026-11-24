استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، حيث تم عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة وبرامج عمل الوزارة في الشأن المتصل بتطوير الإدارة العامة في مؤسسات الدولة في مجالات الحوكمة والموارد البشرية والخدمات والتحول الرقمي.



وسلم الوزير مكي، رئيس المجلس النيابي المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030.



وبعد اللقاء، تحدث الوزير مكي: "نأمل أن يكون العام المقبل عام الاستقلال الكامل بعد التحرير الكامل، وأن نستعيد سيادتنا على كامل أرضنا ونتمكن من التطلع إلى المستقبل بثقة وأمل".



وقال مكي: "من هنا أطلقنا اليوم المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 وهو مشروع لإعادة بناء الإدارة العامة اللبنانية بعد عقود من المبادرات الإصلاحية المتفرقة التي لم تنجح بإعداد تغيير شامل ومستدام، فالمخطط يقوم على 3 مسارات أساسية, الحوكمة، الموارد البشرية والخدمات، والتحول الرقمي, ويتضمن 37 إصلاحاً إستراتيجيا إضافة إلى نحو 100 فرصة تحسين قطاعية".



وأضاف: "بدأنا بالفعل تنفيذ بعض المبادرات وهناك إصلاحات ستظهر نتائجها ابتداء من العام المقبل فيما تحتاج بعضها الآخر الى التشاور وإلى تطوير تشريعات وإلى تأمين التمويل اللازم". وتابع: "هذا المخطط ليس ملك وزارة ولا حكومة بل هو مشروع للدولة ونحتاج فيه إلى تعاون كل المؤسسات الدستورية ومجلس النواب والقوى السياسية والمواطنين. نريد أن ننتقل من طرح الأفكار إلى التنفيذ، ومن المبادرات المتفرقة إلى خطة متكاملة ومن إدارة تقليدية إلى دولة قادرة مسؤولة ويثق بها المواطن. فإذا استعدنا استقلالنا وسيادتنا علينا أن نكون جاهزين أيضا، لبناء الدولة التي يستحقها اللبنانيون".

واستقبل الرئيس بري عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين علي عمار وحسن فضل الله، وبحث معهما في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية ولا سيما في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وتدميرها للقرى والمنازل وشؤوناً تشريعية ووطنية.وكان اللقاء أيضاً مناسبة قدما خلالها للرئيس بري مجموعة شرح نهج البلاغة للامام علي، من تأليف الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين.وبعد اللقاء، أعلن النائب فضل الله أنه جرى البحث في "الإعتداءات المستمرة على أهل الجنوب والعمليات التي يقوم بها العدو بتجريف الأرض وتدمير المنازل كما حصل على مرأى من الجميع في زوطر الشرقية أو في حداثا وفي كل تلك القرى الجنوبية".وقال فضل الله: "بحثنا في طبيعة الموقف الذي علينا جميعاً أن نتخذه في لبنان إزاء تلك الاعتداءات، وهو الموقف المرتكز إلى وحدة شعبنا وصموده وصلابته، وما يقدمه إلى العالم أجمع من نموذج في الوطنية وفي الانتماء الحقيقي إلى لبنان. أهل الجنوب في صمودهم هم مقياس الولاء الوطني وتقاس الوطنية من ذلك المكان، ودائماً الهوى سيبقى في الجنوب".وأضاف: "بعد ذلك، ناقشنا مجموعة من النقاط والموضوعات المحلية والإقليمية وخصوصاً ما يجري في الإقليم من مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الموضوع أساسي بالنسبة لنا لأن هذه المفاوضات إذا نجحت وإذا توصلت إلى إتفاق، هناك تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن لبنان سيبقى بنداً أولاً لوقف العدوان على لبنان وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".وتابع: "هذا الموقف مشكورة عليه الجمهورية الإسلامية، ونحن في لبنان جميعا علينا أن نقدر هذا الموقف المتضامن من قبل الجمهورية الإسلامية مع لبنان وهي ربما تقف اليوم في الصف الأول الإقليمي والعالمي لدعم حقنا في تحرير أرضنا. ولم تبخل الجمهورية الإسلامية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إن شاء الله في تقديم الدعم للبنان من أجل تحرير أرضه وفرض سيادته على كامل أراضيه، ولذلك سيبقى الرهان على مسار إسلام آباد لأنه هو الفرصة المتاحة اليوم بعدما رأينا نتائج إتفاق الإطار أو المفاوضات المباشرة التي لم توصل إلى نتيجة بالعكس يستغل العدو الإسرائيلي هذا الأمر من أجل مزيد من الاعتداءات على بلدنا".وأشار النائب فضل الله الى أنه "كان هناك اتفاق تام على حاجة البلد إلى نوع من الهدوء والتهدئة الداخلية ولا إلى خطاب تصعيدي ولا إلى التفريق بين اللبنانيين". وقال: "المطلوب اليوم أن يكون هناك خطاب وطني يلاقي هذا الصمود التاريخي لأهل الجنوب ويخفف من التوترات الداخلية، لا حاجة لتوتير الداخل لأنه يكفي اللبنانيين ما يقوم به العدو من تصعيد ضد بلدنا ولا يحتاج شعبنا في لبنان ولا يحتاج جميع اللبنانيين إلى خطاب تصعيدي أو تحريضي يسهم في التفرقة بدل أن يكون الخطاب خطاباً وطنياً يؤدي إلى التلاقي والوحدة في مواجهة ما يتعرض له لبنان. للأسف هناك دائماً من يحاول أن يبعد اللبنانيين عن بعضهم البعض".وأضاف فضل الله: "هناك أمران آخران جرى إستعراضهما ما يتعلق بالموازنة والاعتمادات المفروض أن نضعها في الموازنة العامة من أجل إعادة الإعمار. طبعاً مجلس الجنوب يقوم بدور كبير بإمكانات ضئيلة، وهذا قلناه في لجنة المال والموازنة وقلناه أيضاً اليوم في النقاش لدينا الترميم الإنشائي، والتدعيم الإنشائي، لدينا النازحين، لدينا القرى المدمرة والنازحة، لدينا ما جرى في الضاحية الجنوبية وفي البقاع، كل هذا الملف يجب أن يوضع على نار حامية وأن يأخذ موقعه لدى الحكومة. لا يجوز أن يبقى هذا الملف عرضة للتجاذب السياسي وأن ينشغل اللبنانيون بقضايا أخرى في وقت يتم تجاهل القضايا الأساسية".ومن زوار الرئيس بري: رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) المدير العام للشركة محمد الحوت حيث جرى عرض لأوضاع الشركة وبرامج عملها ومشاريعها المستقبلية.