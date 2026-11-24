بو صعب عرض مع السفير الأميركي التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه، في مجلس النواب اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى.



وخلال اللقاء، تم عرض التطورات السياسية والميدانية الراهنة في لبنان والمنطقة.