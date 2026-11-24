وليد وتيمور جنبلاط يلتقيان السفير الأميركي... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب و"اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقهما النائب وائل أبو فاعور، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في مكتبه بمقر السفارة الأميركية في عوكر.



وعُقد اجتماع اتّسم بالودّ والصراحة، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.



وأكد الجانبان بذل كل الجهود الممكنة لحماية لبنان وسيادته واستقلاله واستقراره، وتعزيز مشروع الدولة.