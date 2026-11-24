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سلام استقبل مي الخليل وتسلم دعوة للمشاركة في سباق "ماراتون بيروت الدولي"
أخبار لبنان
2026-11-24 | 11:23
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سلام استقبل مي الخليل وتسلم دعوة للمشاركة في سباق "ماراتون بيروت الدولي"
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية "بيروت ماراتون"، برئاسة مي الخليل.
وأعلنت الخليل أنّ الوفد وجّه دعوة إلى سلام للمشاركة في سباق "ماراتون بيروت الدولي"، الذي يُقام تحت شعار Beirut in Every Step، الأحد في ٢٩ تشرين الثاني الحالي، بمشاركة نحو ٢٠ ألف عدّاء وعدّاءة من ٧٦ دولة عربية وأجنبية.
أخبار لبنان
نواف سلام
مي الخليل
سباق
ماراتون بيروت الدولي
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