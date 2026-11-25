التحكم المروري: تجمع لسائقي الشاحنات والسيارات العمومية في عدد من المناطق مع قطع طرق في طرابلس

أفادت غرفة التحكم المروري بتجمع لسائقي الشاحنات والسيارات العمومية عند اوتوستراد البالما ومستديرة ابو علي دون قطع للسير، اما الطريق فمقطوعة عند اشارات الروكسي والمئتين في طرابلس، وبعد جسر الدورة - الكرنتينا دون قطع للسير، وعند مستديرة عاليه مع إبقاء مسرب سالك دون قطع وحركة المرور كثيفة في المحلة.



أما الطرق ضمن بيروت حاليا فسالكة.