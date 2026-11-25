كتب النائب فؤاد مخزومي على "اكس": "ندين بأشدّ العبارات الاعتداء الإرهابي الذي شنّته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في الرياض. إنّ استهداف منشأة مدنية في قلب العاصمة السعودية وتعريض أرواح المدنيين للخطر يشكّلان انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأسرها. نقف بثبات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، وندعم حقّها الكامل في اتخاذ ما تراه ضرورياً للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها وصون أمن منشآتها. وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على هذا الاعتداء وردعها عن تكراره. فأمن المملكة جزءٌ لا يتجزّأ من الأمن العربي، والتضامن معها في الدفاع عن سيادتها واجبٌ عربيّ مشترك".