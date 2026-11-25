يشهد قطاع النقل البري في مختلف المناطق اللبنانية إضرابًا عامًا، تواكبه تحركات واعتصامات ومسيرات، بدعوة من الاتحادات والنقابات، ضغطًا باتجاه تطبيق القوانين والالتزام بالقرارات التي سبق الاتفاق عليها مع الحكومة.في طرابلس، تجمع أصحاب الفانات منذ السادسة صباحاً، والطرقات المقطوعة حتى الآن: إشارة الروكسي والمئتين.ووصلت القوة الضاربة في قوى الأمن الداخلي إلى جسر البالما لتسهيل حركة السير واعادة فتح الطريق على خط واحد بالاتجاهين.وبحسب غرفة "التحكم المروري"، الطرقات ضمن بيروت سالكة حالياً.واوتوستراد ضهر البيدر سالك بالاتجاهين. فيما تجمع سائقو الشاحنات والسيارات العمومية عند مستديرة عاليه مع إبقاء مسرب سالك من دون قطع وحركة المرور كثيفة في المحلة.كما تجمع سائقو الشاحنات والسيارات بعد جسر الدورة الكرنتينا من دون قطع للسير.