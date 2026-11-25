مرقص يدعو للاطلاع على عناصر مشروع قانون المؤثّرين

إلحاقاً بدعوة وسائل الإعلام كافة، ذكّر وزير الإعلام بول مرقص من يرغب من مسؤولي التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام، بإمكان حضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في وزارة الإعلام اليوم عند الساعة الأولى من بعد الظهر، للإطلاع على عناصر مسودة مشروع قانون تنظيم النشاط الرقمي المهني والتجاري لصانعي المحتوى والمؤثرين والمدوّنين على المنصات الرقمية، وإبداء أي اقتراحات قد تكون لديه بالخصوص قبل اتمام مشروع القانون المذكور.