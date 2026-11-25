عرض المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في اجتماعه الدوري برئاسة مارون الحلو المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، واصدر البيان الآتي:" توجّه الرابطة المارونية معايدة لجميع اللبنانيين بمناسبة عيد استقلال لبنان الثالث والثمانين، آملة من جميع اللبنانيين المساهمة، كلّ من موقعه، في إعادة الاعتبار إلى الفكرة اللبنانية القائمة على حرية المعتقد والتعبير عن الرأي، وصيانة السيادة والكرامة الوطنية، والالتفاف حول الشرعية الدستورية، واحترام حقوق الإنسان، وإبقاء كل التباينات تحت سقف القوانين والقيم التي قام عليها لبنان".اضاف البيان:" تثمّن الرابطة المارونية الرسالة الوطنية والسيادية التي وجهها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى اللبنانيين في الذكرى ال 83 للاستقلال من موقع صخور نهر الكلب، بما يحمله هذا الموقع من رمزية ودلالات تاريخية ووطنية عميقة. ونوّهت بتسمية رئيس الجمهورية الأشياء بأسمائها وتحديداً العقبتين المترابطتين امام استكمال الاستقلال والسيادة، وفي مقدّمها الاحتلال الإسرائيلي والتدخّل الإيراني عبر رعاية سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية. وتستغرب ما ورد في بعض الردود التي تخرج عن آداب التخاطب، ولا تنم عن روح وطنية صافية".تابع:" تبدي الرابطة استياءها من تأخّر توضيح ملابسات قضية الخلية المرتبطة بحزب الله في جرود بشري والكورة والبترون بعد ضبط متفجرات في ضهر البيدر. وتأمل في الإسراع إلى اطّلاع الرأي العام اللبناني على خلفيات المسألة، وإلى اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة اللازمة لمحاكمة كلّ من يعرّض سلامة المواطنين للخطر، وكل من يعكّر السلم الأهلي. واعتبرت أن وقائع هذه القضية، كما شحنات الأسلحة المضبوطة في أكثر من منطقة، تحمل مؤشرات أمنية تستوجب أعلى درجات الجدية في موضوع التحقيقات الجارية مع التأكيد على رفض تحويل أية منطقة لبنانية إلى ساحة لنشاطات أمنية أو عسكرية خارجة عن القانون. وأكدت أن "الأرض ليست مساحة جغرافية أو ملكية عقارية فقط، بل جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية والثقافية وتختزن إرثاً من الحضور والتجذّر".وختمت الرابطة مشددة على "ضرورة الحفاظ على الارض وصون ملكيتها واحترام الصيغة اللبنانية التعددية وبالتالي عدم القبول بأي عمليات من شأنها إحداث تبدلات جغرافية أو ديموغرافية تخل بالتوازن الوطني أو تغيّر هوية المناطق وخصوصيتها التاريخية".