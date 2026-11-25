الوزير مرقص في اختتام UNDP مبادرة "انغام وسلام": الموسيقى خطاب محبة في مواجهة خطاب الكراهية والتنوع يجمعنا على قيم السلام

أقام برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان UNDP الاحتفال الختامي للمرحلة الثالثة من مبادرة " أنغام وسلام" مساء امس في الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى في القنطاري - بيروت، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص. والممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان اليساندرو مراكيتش، مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في بيروت لوكاس فرانك وعدد من الوجوه الثقافية والفنية والإعلامية وأهالي المشاركين .







وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه المبادرة عام ٢٠٢١ بالتعاون مع كورال الفيحاء انطلاقا من الإيمان بدور الموسيقى والفنون في تعزيز الحوار والتواصل والتماسك الاجتماعي، حيث تجمع المبادرة من خلال فروعها الأربعة في الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان ١٢٠ شابة وشابا من مختلف المناطق اللبنانية.







ويعد الحفل الختامي تتويجا للمرحلة الثالثة من المبادرة، اذ تجتمع الفروع الإقليمية الأربعة في عرض موسيقي مشترك في بيروت احتفاء بالمسيرة الفنية والإنسانية للمشاركين، وبالروابط التي نشأت بينهم على امتداد هذه التجربة، حيث تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وما شهدته من نزاع ونزوح وحال من عدم اليقين، طالت عددا من أعضاء الكورال وعائلاتهم ومجتمعاتهم، وفي هذا السياق يشكل اجتماع الشباب من مختلف المناطق اللبنانية حول الموسيقى رسالة تضامن وأمل.







ضرغام







استهل الحفل بالنشيد الوطني أداه الشابات والشبان المشاركون في الاحتفال ثم كلمة ترحيبية للإعلامية يارا ضرغام شددت فيها على "أهمية المناسبة في رقيها الفني والإنساني".







مراكيتش







ثم القى مراكيتش كلمة لفت فيها انه منذ ثلاثة أسابيع فقط وصل إلى لبنان "هذا البلد الجميل والرائع والغني في تنوعه واختلافاته والذي يمكن له ان يكون النموذج في العالم للعيش المتنوع بين مختلف الأطياف والمذاهب"، مؤكدا ان "الفن والموسيقى هما افضل أساليب الجمع والتلاقي بين مختلف شعوب الأرض"، مشيدا بـ"هذا النشاط الفني والإنساني الذي يجمع بين مختلف الأطياف، وقد اطلقه برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ ٢٠٢١ وهو رسالة تجمع على المحبة والتلاقي".







فرانك







وكانت كلمة لفرانك استهلّها بالدعوة إلى تمضية سهرة فنية جميلة من أجل نشر السلام بين الجميع، واستعرض "التعاون بين البنك الألماني للتنمية في بيروت وبين البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في لبنان ومختلف الجمعيات لما فيه تعزيز الروابط الإنسانية بين مختلف المكونات اللبنانية، والموسيقى والفنون على أنواعها هي من اهم عوامل الجمع واللقاء بين اللبنانيين".







مرقص







بدوره شدد الوزير مرقص على "أهمية دور الفن والموسيقى في تعزيز التلاقي بين اللبنانيين ومواجهة خطاب الكراهية"، معتبراً أن "ما يقدّمه المشاركون في مبادرة "أنغام وسلام" يشكّل نموذجاً عملياً لخطاب المحبة الذي يجمع التنوعات الاجتماعية حول قيم وطنية مشتركة، أبرزها السلام".







وشكر الحكومة الألمانية والبنك الألماني للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأهل الموجودين معنا، "الذين أتاحوا لنا أن نرى وجوه شابات وشبان يقدمون صورة جميلة عن القيم الاجتماعية الراقية عبر الموسيقى والفن".







ولفت إلى ان "المكان الذي يستضيف الحفل يشكّل رمزاً جامعاً دينياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً وتعليمياً، وأن السلام هو الرسالة التي ينشرها المشاركون من خلال الموسيقى التي تجمع الجميع".







وقال: "ليس ضرورياً أن تكون كل النوتات الموسيقية متشابهة، فهي في الأساس لا تشبه بعضها تماماً، لكنها تشكّل موسيقى جميلة، مثلما أنتم تماماً متنوعون ومختلفون من حيث المناطق والأديان والطوائف، لكنكم تجتمعون على قيم وطنية واحدة، أهمها وأبرزها السلام".







واكد أن "هذه المبادرة تلتقي مع الجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ أشهر، ولا سيما في أعقاب الظروف الصعبة التي مر بها لبنان وتداعياتها الاجتماعية والنفسية، وما رافقها من انفعالات كان من شأنها أن تؤدي إلى تصدعات اجتماعية".







وأوضح أن" الوزارة، بالتعاون مع البرنامج، أطلقت حملات توعية لمواجهة خطاب الكراهية، الذي أصبح معياراً عالمياً"، لافتاً إلى أنه" أُدرج في قانون الإعلام الذي أُقرّ وصدر قبل نحو ثلاثة أشهر، متضمناً أحكاماً مفصلة في هذا الشأن".







وأكد أن "المشاركين قدموا في هذه الأمسية أبرز نموذج للمكافحة المطلوبة ضد خطاب الكراهية، عبر خطاب المحبة الذي يقدمونه من خلال الموسيقى، التي تعكس التلاوين الاجتماعية المختلفة".







وشدد الوزير مرقص على أن "وزارة الإعلام حاضرة دائماً لتسليط الضوء على النشاطات التي تجمع مختلف الأطياف الاجتماعية حول كلمة واحدة هي الشباب، ولا سيما الشابات والشبان المشاركين، شاكراً إياهم على جهودهم التي تصب في سبيل إعلاء قيم السلام والقيم التي تجمع اللبنانيين".







تسلاكيان







بعد ذلك، تحدث رئيس كورال الفيحاء الفنان بركيف تسلاكيان فقال: "عندما نجد اختلافاً نجد تطورا، وعندما تتوحد ثقافتان مختلفتان يشكلان غنى كبير، ونحن نعرف كيف نستفيد من اختلافاتنا، فالتنوع غنى وثروة".







ثم بدأت السهرة الفنية بأغاني للاخوين الرحباني والسيدة فيروز ومن الفولكلور اللبناني.

