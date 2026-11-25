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سامي الجميّل بحث مع افرام أهمية صون السيادة وتعزيز دور الدولة
أخبار لبنان
2026-11-25 | 02:45
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سامي الجميّل بحث مع افرام أهمية صون السيادة وتعزيز دور الدولة
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب نعمة أفرام، في حضور النائب سليم الصايغ.
تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "عرض للمشهد اللبناني العام والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية والتأكيد على أهمية صون السيادة وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها".
أخبار لبنان
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