بلدية بيروت: مواصلة مكافحة ظاهرة التسول وتوقيف 22 متسولا

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه "متابعةً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، تواصل القوى الأمنية حملاتها الميدانية لمكافحة ظاهرة التسوّل في العاصمة، حيث أسفرت العمليات المشتركة ليل أمس، بين قوى الأمن الداخلي وفوج حرس بيروت عن توقيف 22 متسوّلاً، في إطار إجراءات حازمة ومتواصلة تهدف إلى حماية المواطنين من المضايقات، وصون النظام العام، وترسيخ الأمن في شوارع بيروت".