جابر يُجري دفعة ثانية من المناقلات تشمل أمانتَي السجلّ العقاري في زحلة وجبيل

استكمالاً للإجراءات التي باشرها وزير المالية ياسين جابر لضبط العمل في المديرية العامة للشؤون العقارية ومنع أيّ استغلال للوظيفة أو إخلال بمقتضياتها، أصدر جابر قرارات بإجراء دفعة ثانية من المناقلات شملت أمانتَي السجلّ العقاري في زحلة وجبيل، بعدما شملت الدفعة الأولى أمانات عاليه وجزين ومرجعيون وصور.