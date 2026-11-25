مرفأ بيروت و"إكسبرتيز فرانس" يوقّعان بروتوكول تفاهم في باريس بحضور رسامني

وقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، والمدير العام لمؤسسة "إكسبرتيز فرانس" (Expertise France) جيريمي بيللي، بروتوكول تفاهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) جيرار ميستراليه، وسفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر.



ويهدف البروتوكول إلى تطوير مشاريع مشتركة تسهم في رفع كفاءة مرفأ بيروت وتعزيز قدرته التنافسية وموقعه الاستراتيجي في المنطقة، في ضوء الفرص التي قد يتيحها انضمام لبنان إلى الممرّ الاقتصادي.