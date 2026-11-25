طليس لوّح بمواصلة التحركات السلمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالب السائقين: تحركنا مطلبي ومعيشي بعيد من السياسة

القى رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس كلمة، لدى اكتمال وصول السائقين العموميين من مناطق بيروت وضواحيها الى ساحة رياض الصلح، واكد أن "التحرك مطلبي ومعيشي وسلمي، ولا يحمل أي أبعاد سياسية"، مشددا على أن "هدفه دفع الدولة إلى تطبيق القوانين وحماية قطاع النقل البري الشرعي، وصون حقوق نحو 54 ألف عائلة تعمل فيه".







وأوضح أن "السائقين يؤدون واجباتهم تجاه الدولة، ويسددون الضرائب والرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، في حين يواجهون منافسة غير مشروعة نتيجة انتشار السيارات الخصوصية التي تنقل الركاب خلافا للقانون، والدراجات النارية ومركبات التوك توك، فضلا عن مخالفات أخرى تهدد مصادر رزقهم".







وطالب الحكومة بـ"تطبيق القوانين المرعية الإجراء وتنفيذ القرار القضائي القاضي بإقفال تطبيقات النقل غير الشرعية والوفاء بالتفاهمات السابقة، ولا سيما المتعلقة بتنظيم النقل الخارجي وإقرار التعديلات اللازمة على قانون السير".







وتطرق إلى المساعدة المالية البالغة 12 مليون ليرة شهريا لمدة 3 أشهر، موضحا أنها" تهدف إلى تفادي زيادة تعرفة النقل على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لا إلى تقديم مساعدة مباشرة للسائقين". ورأى أنه "بإمكان الدولة تخفيف الأعباء عن المواطنين والسائقين عبر خفض الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات، بدلا من تحميلهم مزيدا من الأعباء".







وانتقد " غياب خطة وطنية شاملة للنقل البري، وعدم تطبيق القوانين بصورة متساوية"، مشيرا إلى أن "بعض التعديلات القانونية أدت إلى حجز مركبات ومنع أصحابها من تسجيلها، ما يحرمهم من مصدر رزقهم". وشدد على أن "النقابات لا تعارض عمل أي جهة في نقل الركاب، شرط التزام القانون الذي يحصر هذا النشاط بالسيارات العمومية المرخصة". وأشاد بـ" تعامل وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي مع السائقين"، مثمنا" القرارات والإجراءات المتخذة، لكنه أكد أن معالجة الأزمة تتطلب تعاون الحكومة ومؤسسات الدولة كافة".







وأكد أن "التحرك ليس موجها ضد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي طرف سياسي، بل يهدف إلى الضغط لتطبيق القانون وحماية السائقين من المنافسة غير المشروعة"، مشددا على "رفض أي صدام أو عرقلة لمصالح المواطنين".







وأعلن أن "التحرك المقبل سينفذ الأربعاء المقبل، على أن يعلن لاحقا مكانه وآليته"، محذرا من" مواصلة التحركات السلمية إذا لم تستجب الحكومة للمطالب".



