سلام استقبل وفداً إماراتياً عرض تجربة حكومة أبوظبي وخبراتها في إدارة قطاع الكهرباء

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية سعيد بن مبارك الهاجري، ضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية الإماراتية ودائرة الطاقة في أبوظبي، وشركتَي "طاقة لنقل الكهرباء" TAQA Transmission و"مصدر" Masdar.



وخلال اللقاء، عرض الوفد تجربة حكومة أبوظبي وخبراتها في إدارة قطاع الكهرباء وتطويره وتنويع مصادر الطاقة.