الرئيس عون: النهوض بقطاع الكهرباء يشكّل إحدى الأولويات الوطنية

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ النهوض بقطاع الكهرباء يشكّل إحدى الأولويات الوطنية، نظراً إلى أهميته في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.



وشدّد الرئيس عون خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان نسيب نصر، على دعمه للجهود الإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع وتحسين كفاءته، وعلى ضرورة تذليل العقبات الإدارية وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن حسن سير المرفق العام وتحقيق النتائج المرجوّة.