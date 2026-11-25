"الصحة" تقفل فرنَي صاج ومعجنات في العباسية لمخالفتهما الشروط الصحية

في إطار الحملات الرقابية التي تنفّذها وزارة الصحة العامة على المطاعم والمسالخ والأفران، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، قام المراقب الصحي بإقفال فرن صاج وفرن لتحضير المعجنات والمناقيش في العباسية، وذلك لإفتقارهما للشروط الصحية والبيئية وعدم إلتزامهما بالمعايير الصحية المطلوبة من حيث النظافة والتبريد والتخزين.



وقد تم تنظيم محضر ضبط بالمخالفين بحضور شرطة بلدية العباسية ولجنة الصحة في البلدية.