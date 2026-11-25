أصدرت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بياناً اليوم، أبدت فيه استغرابها الشديد لاستمرار الدولة في ملاحقة المسالخ والمزارع وإقفالها بالشمع الأحمر، على الرغم من اللقاءات التي أجرتها مع عدد من المعنيين والوعود التي تلقتها منهم لمعالجة هذا الملف.وإزاء ذلك، أعلنت النقابة أنها ستضطر، وببالغ الأسف، إلى إقفال جميع المزارع والمسالخ إلى أجل غير مسمى، وذلك في ظل غياب أي آذان صاغية لدى المعنيين في الدولة، وعدم وجود أي تجاوب جدي لمعالجة أزمات القطاع المزمنة أو إيجاد حلول عملية لها.إلا أن النقابة أكدت، في الوقت نفسه، إبقاء باب الحوار مفتوحاً للتوصل إلى حلول منصفة لهذا الملف الغذائي الذي يعني جميع اللبنانيين، مع التشديد على عدم تغطية أي مخالفات تتعلق بالجانب الصحي وسلامة الغذاء.وشددت النقابة على أن الدولة تحمّل اليوم العاملين في هذا القطاع مسؤوليات تفوق طاقتهم، مشيرةً إلى أن المسالخ تقع أساساً ضمن مسؤولية الدولة وواجباتها العامة، إلا أنها جرى تلزيمها أو تركها للمواطنين لتأمين حاجات السوق، لتعود الجهات الرسمية اليوم وتلاحق العاملين فيها وتسعى إلى إقفال جميع المسالخ في البلاد بحجة عدم حيازتها على التراخيص اللازمة، وقالت: "علماً أن الحصول على هذه التراخيص ليس بالأمر الميسّر إطلاقاً، في ظل عدم وجود مناطق مصنّفة أو مؤهلة تتيح استصدارها وفق الأصول. وينسحب الواقع نفسه على مزارع المواشي، إذ لا تتوفر في لبنان مناطق مخصصة لإنشاء المزارع ومنحها التراخيص القانونية اللازمة. وحتى في المناطق المؤهلة لإنشاء المزارع والمسالخ واستصدار التراخيص المطلوبة، فإن إقامة هذه المنشآت تصطدم بمعارضة شديدة من الأهالي، الأمر الذي يجعل إنشاءها وفتحها وتشغيلها أمراً مستحيلاً".ومع ذلك، تجري ملاحقة أصحابها وإقفالها تحت مسمى "المزارع العشوائية"، في حين أن غياب التخطيط وعدم تخصيص مناطق مؤهلة للترخيص يشكّلان السبب الفعلي وراء هذا الواقع.وتوجهت النقابة إلى جميع المواطنين اللبنانيين بالاعتذار، معربةً عن أسفها الشديد لاتخاذ هذه الخطوة القسرية، كما أعربت عن شكرها وتقديرها لوزير الزراعة، الدكتور نزار هاني، على استقباله الوفد النقابي ووقوفه إلى جانب القطاع وتفهّمه لمطالبه المحقّة، مؤكدةً أنها أُجبرت على اتخاذ هذا القرار بعدما استنفدت كل السبل، من دون أن تجد من يصغي إليها أو ينصف هذا القطاع الحيوي.