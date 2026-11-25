وقّع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومديره العام مروان النفّي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي "إكسبرتيز فرانس" (Expertise France) جيريمي بيليه، اليوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2026، في العاصمة الفرنسية باريس، بروتوكول تفاهم يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تحديث المرفأ ورقمنته وتطوير منظومتي الأمن والحوكمة المرفئية، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية وموقعه الاستراتيجي في المنطقة.وجرى التوقيع بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المعني بمبادرة الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) جيرار ميستراليه، وسفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر.وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، أكّد الوزير رسامني أنّ "رؤيتنا في وزارة الأشغال العامة والنقل تتجاوز تحديث البنى التحتية إلى إعادة تموضع لبنان في قلب حركة التجارة الإقليمية والدولية، من خلال إعادة تشغيل مطار القليعات وتوسعة مرفأي بيروت وطرابلس وتحديثهما، بما يعزّز القدرة التنافسية للبنان ويكرّس دوره منصةً إقليمية للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية".وثمّن رسامني الدعم الفرنسي المستمر للبنان، مستذكراً زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت غداة انفجار المرفأ، وما جسّدته من تضامن مع الشعب اللبناني والتزام بمواكبته في مسار إعادة الإعمار والنهوض.وشدّد على أهمية الجهود الفرنسية الرامية إلى إدماج لبنان في الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لما من شأنه أن يشكّل قيمة مضافة للبنان وللممرّ على حدّ سواء، مؤكّداً أنّ "طموحنا هو بناء لبنان منفتح على العالم واستعادة دوره التاريخي كحلقة وصل بين الشرق والغرب".من جهته، أكّد بيليه أنّ "هذا البروتوكول يمثّل محطة مهمة في شراكتنا مع مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنّه يتيح ترسيخ دعم الوكالة للمرفأ على المدى الطويل وتعبئة الخبرات الفرنسية والأوروبية في القطاعين العام والخاص بصورة أكثر فاعلية، بما يخدم مسار تحديثه.بدوره، أكّد النفّي أنّ ما يشهده مرفأ بيروت اليوم يجسّد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، معتبراً أنّ حضور الوزير رسامني مراسم التوقيع يعكس متانة التعاون بين البلدين.وأشار إلى أنّ "إكسبرتيز فرانس" واكبت إدارة المرفأ منذ تسلّمها مسؤولياتها، وأطلعتها على ما سبق إنجازه، وأسهمت في دعم تنفيذ رؤيتها التطويرية على مختلف الأصعدة، ولا سيّما إعداد المخطط التوجيهي للمرفأ (Master Plan)، وتعزيز الأمن المرفئي (Port Security)، والرقمنة (Digitalization)، فضلاً عن مواكبة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.ونوّه النفّي بأهمية هذا الدعم في تسريع وتيرة العمل، مؤكّداً أنّه "لولا دعم إكسبرتيز فرانس، لما تمكّنّا من تحقيق كلّ هذه الإنجازات هذا العام، وبهذه السرعة القياسية".يؤطّر البروتوكول التعاون ضمن مشروعين تتولّى "إكسبرتيز فرانس" تنفيذهما حالياً.الأول هو مشروع الدعم الفني (FEXTE)، البالغة قيمته 489 ألف يورو، والذي تموّله الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من اعتمادات المديرية العامة للخزانة الفرنسية. ويواكب المشروع عملية تحديث مرفأ بيروت ورقمنته وتعزيز حوكمته، من خلال إعداد دفتر الشروط الخاص بمناقصة إنشاء نظام رقمي لتبادل المعلومات بين الجهات العاملة في المرفأ (Port Community System)، وإعداد المخطط التوجيهي للمرفأ، وتعزيز الحوكمة المرفئية.أما الثاني، فهو مشروع الأمن البحري، البالغة قيمته الإجمالية 12.5 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يُخصّص منها نحو 1.2 مليون يورو لتعزيز أمن مرفأ بيروت، ولا سيّما تأمين مداخله الأربعة وتطوير آليات مراقبة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع.ويتيح المشروعان الاستعانة بخبرات فرنسية متخصّصة في الإدارة والأمن المرفئيين، فيما تتولّى "إكسبرتيز فرانس" ضمان التكامل بينهما، بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للخزانة الفرنسية والسفارة الفرنسية في لبنان.كما يمهّد البروتوكول لتطوير مشاريع مشتركة مستقبلية تواكب الرؤية الاستراتيجية لتطوير مرفأ بيروت، وتعزّز موقعه ضمن شبكات النقل والتجارة الدولية، في ضوء الفرص الاقتصادية والتجارية واللوجستية التي قد يتيحها انضمام لبنان إلى الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.وحضر مراسم التوقيع عن "إكسبرتيز فرانس" نائبة المدير العام لشؤون العمليات كاسيلد برانيير (Cassilde Brenière)، ومدير قسم السلام والاستقرار والأمن كزافييه كوزكير (Xavier Cousquer)، ومديرة قسم الاقتصاد المستدام والشامل نويل جيرو (Noëlle Giraud)، ونائبة مدير الإدارة الجغرافية أليسا روزانوفا (Alisa Rozanova)، ومدير الوكالة في لبنان والأردن إيمانويل مونييه (Emmanuel Mounier).ومثّلت الوكالة الفرنسية للتنمية نائبة مدير قسم الإدارة الجغرافية فاني ديماسيو (Fanny Demassieux).كما شارك عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إيميلي دوبوي (Émilie Dupouy) وليو روجيه (Léo Rougier)، المكلّف بملف التعاون والتنمية في الأردن، وعن المديرية العامة للخزانة الفرنسية رئيس مكتب المتوسط والشرق الأدنى رومان سودريه (Romain Saudrais)، وعن وزارة النقل الفرنسية ممثّل إدارة الشؤون الأوروبية والدولية ماتيو ريفاليان (Mathieu Rivalian).وشارك عن فريق مبادرة الممرّ الاقتصادي المستشارة جانيس أوبريخت (Janyce Obrecht)، وكبير مستشاري الأعمال لشؤون لبنان دالي الحداد (Dali El Haddad).يُذكر أنّ "إكسبرتيز فرانس" هي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، وتندرج ضمن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتولّى تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في عدد من القطاعات، أبرزها الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم.