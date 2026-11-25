ضبط لحوم وأسماك ودجاج غير صالحة للاستهلاك في النبطية

أعلنت مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، أنّه "إثر شكوى وردت إلى المصلحة في شأن بيع قريدس فاسد، كشفت دورية من مديرية حماية المستهلك على المؤسسة المعنيّة، بمؤازرة المكتب الإقليمي لأمن الدولة في قضاء النبطية.



وضبطت الدورية كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدجاج غير الصالحة للاستهلاك بسبب سوء التجميد، إضافة إلى مواد غذائية تحتوي على زيوت منتهية الصلاحية. ونظّم المراقبون محضر ضبط بحقّ المؤسسة، وأعطى القضاء المختصّ في النبطية إشارة بختمها بالشمع الأحمر.



وفي عملية منفصلة في قضاء مرجعيون، ضبطت دورية، بمؤازرة المكتب الإقليمي لأمن الدولة في مرجعيون، نحو ١٥٠ كيلوغرامًا من اللحوم على متن سيارة من نوع "رابيد" في كانت تُستخدم لنقل اللحوم وتوزيعها من دون تبريد. وأُتلفت الكمية المضبوطة بناءً على إشارة القضاء المختصّ، ونُظّم محضر ضبط بالمخالفة".



وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنّها "تواصل جولاتها الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، وتتّخذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين حفاظًا على سلامة الغذاء وصحّة المستهلكين".