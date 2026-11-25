وزير الاعلام يعلن عناصر مشروع قانون تنظيم عمل المؤثرين وصانعي المحتوى

عقد وزير الإعلام بول مرقص مؤتمرًا صحافيًا أعلن خلاله عن "مشروع قانون تنظيم النشاط الرقميّ المهنيّ والتجاريّ لصانعي المحتوى والمؤثرين والمدونين على المنصات الرقمية".



وأكد مرقص أنّ "المسودة الأولى لمشروع القانون المقترح لتنظيم المحتوى الرقميّ تهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي يهدف إلى الاعتراف بصناعة المحتوى كقطاع مهني قائم بذاته، وتحديد حاجاته ووضع معايير مهنية للعاملين فيه".



وشدّد على أن" التوجه المعتمد هو تحرري في اطار مهني سليم، ويهدف إلى حماية حرية الرأي والتعبير والنشر الإلكتروني، لا إلى فرض الرقابة أو القيود".



وأوضح أنّ "الدولة باتت مطالبة بالاهتمام بقطاع المؤثرين والمدونين، الذي تحول إلى مجال مهني واقتصاديّ يتطلب تنظيمًا قانونياً يحفظ حقوق العاملين فيه وينظم علاقاتهم المهنية والتجارية".



وأشار إلى أن "المشروع يتضمن تسجيل صانعي المحتوى وتصنيفهم ضمن سجل مهني رسمي، وتنظيم الإعلانات والتعاملات مع الشركات التجارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب الإلكتروني، إلى جانب مواكبة تحديات الذكاء الاصطناعي وحماية القاصرين والخصوصية والسمعة والملكية الفكرية، والتصدي لخطاب التحريض والكراهية والفتنة".



وأكد وزير الإعلام "اعتماد منهجية تشاركية وواضحة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل المؤثرين الرقميين والمدونين"، مشدداً على أن "الوزارة تعمل لمصلحة القطاع والصالح العام، وأن النص لا يزال في مرحلة المسودة، ولن يُستكمل قبل استيعاب الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المعنيين".



وأوضح أن "المشروع، بعد إنجاز صيغته النهائية، سيخضع لمسار مؤسساتي وتشريعي يبدأ بإحالته على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي القانوني، ثم على مجلس الوزراء، وفي حال إقراره يُحال على مجلس النواب لدراسته في اللجان النيابية المختصة وإدخال التعديلات اللازمة، على أن تكون لجنة الإدارة والعدل محطة أساسية قبل عرضه على الهيئة العامة".



ودعا الوزير المعنيين إلى" تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم بصياغة واضحة وإرسالها إلى البريد الإلكترونيّ info@ministryinfo.gov.lb، معلناً أن الوزارة "ستنشر عناصر المسودة على موقعها الإلكتروني لإتاحة المجال أمام التعليق عليها"، مؤكداً "استمرار اللقاءات والتواصل خلال مختلف مراحل إعداد المشروع".