أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا الحادث في محافظة الجيزة وجاء في برقية التعزية :

“سيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السياسي المحترم .

ببالغ مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ الحادث الأليم والمروع في محافظة الجيزة والذي تسبب بسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .

واضاف الرئيس بري : انني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي إذ نشاطركم وذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق أسمى آيات العزاء والمواساة ، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى جمهورية مصر العربية بدوام الأمن والأمان والإستقرار ، إنه سميع مجيب”.

وللغاية نفسها أبرق الرئيس نبيه بري معزياً نظيره رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي.