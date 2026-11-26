وزارة الاتصالات تقدّم إلى الكرسي الرسولي طوابع تذكارية تخليداً لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان

قدّمت وزارة الاتّصالات، وعشيّة الذكرى السنوية الأولى لزيارة البابا لاوون الرابع عشر لبنان، إلى الكرسي الرسولي عبر السفير البابوي المطران المونسنيور باولو بورجيا، وبحضور المدير العام للبريد الدكتور محمد يوسف ونائب رئيس شركة "ليبان بوست" شادي مغامس، الطوابع التذكارية التي أصدرتها تخليداً لهذه الزيارة التاريخية تحت شعار"طوبى لفاعلي السلام".



وتوثّق هذه الطوابع أبرز محطات الزيارة، لتبقى ذاكرة وطنية للأجيال لأيام حمل فيها قداسته إلى كل اللبنانيين رسالة سلام ورجاء ووحدة، مجددًا تأكيد الكرسي الرسولي على أن لبنان رسالة للعالم.

