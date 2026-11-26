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كنعان بعد إقرار لجنة المال الموازنة التشغيلية لوزارة الطاقة: مطالعة قانونية لإلزام المؤسسات والإدارات بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليها
أخبار لبنان
2026-11-26 | 07:55
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كنعان بعد إقرار لجنة المال الموازنة التشغيلية لوزارة الطاقة: مطالعة قانونية لإلزام المؤسسات والإدارات بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليها
أقرّت لجنة المال والموازنة الموازنة التشغيلية لوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات والهيئات التابعة لها، على أن تبقى البنود المرتبطة بديون المؤسسات، ولا سيما مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الدولة، موضع متابعة ونقاش.
وأوضح النائب إبراهيم كنعان، في تصريح عقب جلسة اللجنة، أن "الموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب والتعويضات، لم تتغير عملياً عن السنة الماضية، باستثناء الرواتب الستة التي أُقرّت كتعويض إضافي". وأشار إلى أن "النقاش تناول الجزء المتعلق بديون المؤسسات، مستنداً إلى تقرير وزّعه وزير الطاقة على النواب حول الفواتير غير المسددة والإعفاءات".
ولفت إلى أن "الاعتماد الإضافي بقيمة 100 مليون دولار، الذي أُقرّ في لجنة المال والهيئة العامة قبل أسبوعين، لا يغطي كامل المستحقات المتراكمة. ووفق الأرقام التي عرضها، يصل مجموع الفواتير المتراكمة والإعفاءات إلى 421 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الإعفاءات المرتبطة بالحرب نحو 110 ملايين دولار، معتبراً أن هذه الإعفاءات لا ينبغي أن تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان، بل الخزينة العامة".
وسأل عن مصير الأموال التي ترصدها الإدارات والمؤسسات العامة في موازناتها سنوياً لتسديد فواتير الكهرباء، فيما لا تُسدّد المستحقات. وأعلن أنه "سيقدّم في الجلسة المقبلة دراسة ومطالعة قانونية ومالية لتحديد المسؤوليات والصلاحيات الرقابية المتاحة لوزارة المال لإلزام المؤسسات والإدارات بتسديد ما عليها".
وقال إن "وزير الطاقة مشكوراً قدّم لوائح بأسماء الإدارات والمؤسسات والجهات التي ترتبت عليها مبالغ غير مسددة، مشيراً إلى أن هذه المستحقات تشكّل عجزاً كبيراً على مؤسسة كهرباء لبنان.
وتناول النقاش أيضاً مشاريع شبكات الصرف الصحي المموّلة من الخارج، إذ طلبت اللجنة تقريراً تفصيلياً يبيّن المشاريع المنفذة وغير المنفذة وما هو مرتقب في المرحلة المقبلة في كل المناطق. ونقل كنعان عن وزير الطاقة أن إنجاز المشاريع يحتاج إلى 300 مليون دولار غير مرصودة في الموازنة، داعياً إلى تقديم كتاب إلى لجنة المال ومجلس النواب لبحث سبل تأمين التمويل، ومؤكداً أهمية هذه الشبكات للصحة العامة والمناطق اللبنانية.
كما طلبت اللجنة تقارير تفصيلية من مصالح المياه في بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع وكل المناطق، تتناول آليات التوظيف وأسسها والمبالغ المرصودة لها".
وختم كنعان بالإشارة إلى أن" الجلسة شهدت نقاشاً في احتياجات ومشاريع مناطق لبنانية عدة، وأن المطلوب إعداد تقرير مالي مدقق عن وضع مؤسسة كهرباء لبنان، ومعالجة ملفات الإعفاءات والتصليحات والأضرار وتراكم الفواتير والديون".
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