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الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وغرس شجرة زيتون: إنها رسالة الى الجنوب واقتلاع اسرائيل للاشجار جريمة حرب مكتملة الاركان
أخبار لبنان
2026-11-26 | 08:20
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الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وغرس شجرة زيتون: إنها رسالة الى الجنوب واقتلاع اسرائيل للاشجار جريمة حرب مكتملة الاركان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب محمد سليمان، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية ووطنية.
وتابع بري الأوضاع العامة، لا سيما برامج عمل وزارتي الأشغال العامة والنقل والبيئة وخطط وبرامج الوزارتين لجهة تطوير المرافئ البرية والبحرية والمطارات في لبنان،في خلال استقباله وزيري الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والبيئة تمارا الزين ، في حضور رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط المدير العام للشركة محمد الحوت.
رسامني
وبعد اللقاء، تحدث الوزير رسامني، فقال: "التقينا الرئيس بري ووضعناه في أجواء زيارة فرنسا والاتفاقية اللي وقعناها مع "إكسبيرتيز فرانس" (Expertise France) في فرنسا وعن تطوير مرفأي بيروت وطرابلس كما تحدثنا عن المطارات، عن مطار رفيق الحريري الدولي وكل الخطط التي لدينا لتطويره، كما تحدثنا عن مطار رينيه معوض - القليعات واين اصبحنا؟ ومتى الانطلاق؟ وما هي المتطلبات والهواجس".
واضاف رسامني: "أيضا تحدثنا عن جدوى هذا المطار الذي هو أساسي، نحن بقدر ما نستطيع اليوم ان نطور مرافقنا ومطاراتنا، لنكون بالتنسيق مع الاستكمال الذي يحصل اليوم في الممرات المطلوبة، برغم تحدي الحرب بين إسرائيل وإيران، اليوم هناك ممرات كثيرة تفتح، ونحن علينا ان نكون جاهزين لتطوير مرافقنا ومطاراتنا".
وردا على سؤال عن موعد انطلاق العمل بمطار القليعات وجهوزيته؟ اجاب رسامني: "كل الأمور نعمل عليها، وكما تعلمون نحن نعمل على تطوير المطار، والمطار موجود، وهذا ما نتكلم عنه ، نحن لا نقوم باختراع مطار أو ننشئ مطار، المطارات موجودة هناك اليوم مطار رينيه معوض، وهناك كذلك مطار رياق، هي مطارات موجودة، وعلينا واجب اليوم كحكومة ان نطور هذه المطارات، إن كان في منطقة الشمال وغدا في منطقة البقاع، مع كل تطوير للمطارات سيكون هناك جدوى اقتصادية وخلق فرص عمل للبنانيين وبالتالي تطوير للمناطق التي تحيط بالمطارات كذلك".
وردا على سؤال عن موعد اول رحلة من مطار القليعات؟ أجاب رسامني: "تحددت نعم، ستكون الى مصر عبر شركة "مدى" (Med Airways) وهي شركة خاصة اليوم تدير مطار رينيه معوض - القليعات، والشركة الخاصة عليها مسؤولية ان تستقطب شركات ثانية، ونحن هدفنا ان تكون ذو كلفة منخفضة (Low Cost Airlines)، كذلك الذين يعيشون في الخارج ويريدون السفر ان يكون عندهم عدة خيارات".
وحول استعدادات مطار بيروت لموسم الاعياد؟ اجاب الوزير رسامني: "بالنسبة للأعياد لدينا عمل وعلينا ألا ننسى اننا نعمل على تطوير مطار رفيق الحريري الدولي، ولدينا خطط كتيرة له، والأكيد ان هناك خطة اليوم أساسية لتطوير أمور معينة لها علاقة بالوصول، خصوصًا على بوابة الجمارك، وأؤكد في هذا الاطار على الاعتذار من كل اللبنانيين ان كان هناك زحمة قليلا لأن هناك أمور واجراءات أمنية ، كما نعمل على تطوير مدخل الجمارك، وادخال تحسينات كتيرة في مطار رفيق الحريري الدولي لكي يستقطب أكبر عدد من اللبنانيين الذين سيزورون لبنان لمناسبة الاعياد".
واستقبل الرئيس بري عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور حيث تناول اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية".
غرسة زيتون
ولمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون ، غرس رئيس مجلس النواب ، بمشاركة وزير الزراعة نزار هاني وحضور مدير عام الوزارة لويس لحود في باحة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة "شجرة زينون معمرة"،.
وقال الرئيس بري: "نغرس اليوم شجرة الزيتون في لحظة عالمية لم تشهد الإنسانية مثيلا لها يقتلع فيها العدو الاسرائيلي الالاف من اشجار الزيتون المعمرة ، من أرض الجنوب في سلوك مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني اقل ما يقال فيه انه جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأضاف الرئيس بري:" انه سلوك موثق إعلاميا وأممياً وقانونيا ، وذلك في محاولة ليس لاقتلاع ما تمثله شجرة الزيتون باعتبارها كائنا حياً ورمزا للحياة فحسب ، انما أيضا بما تجسده هذه الشجرة من إرتباط وثيق ممتد الى اعماق التاريخ بينها وبين الانسان".
وأكد بري "ان اقتلاع اسرائيل للاشجار في الجنوب هو تمهيد للقضاء على الجنوب، لذلك ان كل شجرة قديمة مثل هذه الشجرة تعمد اسرائيل الى اقتلاعها ونقلها الى فلسطين المحتلة، لكن الوضع والحمدلله كما اخبرني معالي وزير الزراعة بأن محصول الزيت والزيتون في لبنان انتصر".
واشار الرئيس بري الى "ان غرس هذه الشجرة في عين التينة انما لا ترمز الى عين التينة بل ترمز الى الجنوب .... هي رسالة الى الجنوب".
وردا على سؤال حول ما اذا كان الوضع مطمئن في لبنان وبخير والسلم الاهلي بخير ؟ أجاب الرئيس نبيه بري : "من تمك لباب السماء".
برقيتا تعزية للسيسي وبدوي
على صعيد آخر، أبرق بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،معزيا بضحايا الحادث في محافظة الجيزة وجاء في البرقية:
"ببالغ مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ الحادث الأليم والمروع في محافظة الجيزة والذي تسبب بسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .
انني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي إذ نشاطركم وذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق أسمى آيات العزاء والمواساة ، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى جمهورية مصر العربية بدوام الأمن والأمان والإستقرار ، إنه سميع مجيب".
وللغاية نفسها، أبرق الرئيس نبيه بري معزياً نظيره رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي.
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