الرئيس عون بحث مع رجي في نتائج جولاته الخارجية واطّلع من وزير الصناعة على واقع القطاع ودور الاعتماد في تحسين الإنتاج والتصدير

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتائج زياراته الخارجية التي شملت روسيا وكندا والبحرين والإمارات وبروكسيل. وتناول اللقاء السياسة الخارجية في ضوء التطوّرات الراهنة محليًا وإقليميًا، كما تطرّق البحث إلى شؤون الوزارة.



كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري، والمدير العام الجديد للوزارة عادل الشباب، والمدير العام للمجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك)، واطّلع منهم على الواقع الصناعي في لبنان ودور مجلس الاعتماد في تحسين نوعية الإنتاج اللبناني وصورته، ممّا يؤمّن للمواطن منتجات موثوقة ويساهم في تطوير التصدير.