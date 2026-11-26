الراعي عرض مع قنصل مصر تصدير التفاح اللبناني والتقى شخصيات

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام العميد الدكتور علي عواد الذي قدم للراعي نسخة عن "اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني"، وأخرى عن كتاب "الحوار وبناء السلام" الذي صدر عن ندوة جبيل الثقافية الدولية 2025 بمناسبة مرور عشر سنوات على اعلان جنيف.



وأطلع عواد البطريرك الماروني على نشاطات المركز المستقبلية، مشددا على "ضرورة تحمّل كافة الطبقات السياسية والاحزاب مسؤوليتهم عن الخراب الحاصل في لبنان على الصعد كافة".



ثم التقى الراعي الاستاذ الجامعي المحاضر البروفسور طانيوس نجيم الذي قدم مؤلفه الجديد "البطريرك الياس الحويك ولبنان الكبير" من بدايات المسيرة الكنسية المارونية حتى 1922.



بعد ذلك استقبل القنصل المصري في لبنان شريف سامح، وعرض معه للعلاقات المشتركة، وأكد سامح وقوف بلاده الى جانب لبنان بشكل دائم، مشيرا الى أن "هناك عملا جديا من اجل تنشيط التجارة والاستثمار بين لبنان ومصر".



من جهته، اشار الراعي الى "العلاقات التاريخية مع مصر"، شاكرا اياها على "دعمها المتنوع والدائم للبنان"، مشددا على "ضرورة تفعيل حركة الاستيراد والتصدير والمحافظة خصوصا على تصدير التفاح اللبناني الى مصر".



كما التقى البطريرك الماروني رئيس التنظيم المدني علي رمضان يرافقه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو، بحضور المطران الياس نصّار، وكان تأكيد على ضرورة المحافظة على خصوصية البلدان والقرى اللبنانية وطبيعتها من خلال عمل التنظيم.



وظهرا، التقى راعي ابرشية بيروت المارونية السابق المطران بولس مطر.