سلام ترأّس اجتماعاً للجهات المانحة تناول التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، اجتماعاً للجهات المانحة، حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وشارك في الاجتماع كلّ من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.



وتناول الاجتماع التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية (3RP)، وسبل التعاون مع الشركاء الدوليين ضمن "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" (3RF).