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الرئيس عون استقبل وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل: لن نتوانى عن تحديث مؤسساتنا
أخبار لبنان
2026-11-26 | 10:47
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الرئيس عون استقبل وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل: لن نتوانى عن تحديث مؤسساتنا
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "لبنان لديه طاقات بشرية قادرة على دفع عجلة الحياة الى الامام، ولكن ما ينقصنا هو المؤسسات الحديثة التي ترعى هذه الطاقات".
وقال: "نحن بحاجة الى وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانبنا في مسيرة تطوير الإدارة اللبنانية وتحديثها، والسير ببلدنا نحو الازدهار والحداثة"، مضيفا أن تحديث الإدارة هو المدخل الأساسي لمحاربة الفساد، "ونحن نريد انجاز التحول الرقمي في مؤسساتنا كوسيلة لاستعادة ثقة الناس بالدولة".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الامارات عهود بنت خلفان الرومي، على رأس وفد إماراتي من رسميين واخصائيين، وبحضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وسفير دولة الامارات فهد سالم سعيد الكعبي والجانب اللبناني الذي ضم عددا من المدراء العامين ورؤساء المؤسسات العامة، والهيئات الناظمة.
في مستهل اللقاء، ألقت الوزيرة الرومي كلمة أمام الرئيس عون، قالت فيها: "نشكركم، فخامة الرئيس، على إتاحة هذه الفرصة لنا للمساهمة في دعم جهودكم الرامية إلى خدمة الشعب اللبناني الشقيق. وبفضل رعايتكم، يشهد التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية توسّعًا متواصلًا، انطلاقًا من علاقاتنا التاريخية الراسخة. ونحن اليوم نمثّل جزءًا من برنامج التبادل المعرفي الحكومي. وأودّ أن أشيد في هذا السياق بجهود أختنا مستشارتكم للاقتصاد والتعاون الدولي روعة حاراتي في تنسيق التبادل المعرفي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، وكذلك بجهود أخينا الوزير كمال شحادة في دفع مختلف المبادرات وتعزيزها. كما أتوجه بالشكر إلى فخامتكم، إذ إنه، والحمد لله، منذ توقيع اتفاقية الشراكة في شهر أيار من العام الماضي، تم عقد تسعٍ وتسعين ورشة عمل، وتنفيذ ألفي ساعة تدريبية وساعات عمل". واليوم، إن شاء الله، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أطلقنا مبادرتين".
وتوجهت الى الرئيس عون، بالقول: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة، رحلة التنمية في لبنان، ونشكركم على هذه الفرصة التي تمنحوننا إياها. ونؤكد لكم أننا نعتبر أنفسنا جزءًا من فريقكم، ونحن على استعداد لتقديم كل ما تطلبونه منا، وللعمل وفق توجيهاتكم".
من جهته، قال الوزير شحادة في كلمة له: "لقد أطلقنا اليوم مبادرتين. المبادرة الأولى: تدريب مليون لبناني على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقاً لبيانات شركة مايكروسوفت، يستخدم حالياً نحو 27% من اللبنانيين تقنيات الذكاء الاصطناعي. وإذا تمكّنا من تدريب مليون لبناني إضافي، فسنتمكن من رفع هذه النسبة إلى ما يقارب 45 إلى 50%، بما يتيح لشريحة أوسع من اللبنانيين القدرة على استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها. وهذا يُعدّ إنجازاً مهماً وخطوة إيجابية إلى الأمام".
وأضاف: "أما المبادرة الثانية، فهي برنامج جائزة التطبيقات الحكومية (Government Applications Award)، وهو برنامج مهم يهدف إلى مكافأة طلاب الجامعات الذين يطوّرون أفضل ثلاثة تطبيقات، من خلال منح الجوائز الأولى والثانية والثالثة للمشاريع المتميزة. وتتمثل فكرة هذه المبادرة في إتاحة الفرصة أمام الجامعات لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه الإدارات الرسمية، من خلال تطوير تطبيقات تسهم في تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وقد أُطلقت هذه المبادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن أفكار مبتكرة وحلول عملية ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين. ونحن، بدعم من دولة الإمارات، سنتمكن من الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في لبنان".
وأكد أن ما تحقق حتى الآن في إطار تبادل الخبرات والمعرفة هو أمر إيجابي ومهم، قائلا: "نتطلع إلى استمراره وتطويره، إن شاء الله". وأضاف: "انتقلنا اليوم أيضاً إلى مرحلة التنفيذ، حيث بدأنا العمل على مشاريع مشتركة. وسنطلعكم، إن شاء الله، على مزيد من المشاريع المستقبلية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، وكل ما يرتبط بالهوية الرقمية. وقد عُقد اليوم اجتماع مع عدد من الوزراء المعنيين بهذا المشروع. وفي الختام، أودّ أن أتوجّه بالشكر إلى الوفد الإماراتي على هذه المبادرات القيّمة، وأخصّ بالذكر المبادرة التي بدأ العمل اليوم على إعدادها، والمتمثلة في مشروع كبير للبنان، ستقدّمه دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان على شكل هبة، بما يسهم في دعم هذا المجال وتطويره."
من جهته، قال الرئيس عون: "نحن بحاجة الى وقوف دولة الإمارات إلى جانبنا في مسيرة تطوير الإدارة اللبنانية وتحديثها، والسير ببلدنا نحو الازدهار والحداثة. فتحديث الإدارة هو المدخل الأساسي لمحاربة الفساد، ونحن نريد انجاز التحول الرقمي في مؤسساتنا كوسيلة لاستعادة ثقة الناس بالدولة".
واعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يتحول التعاون اللبناني-الاماراتي الى مشاريع محددة بمهل زمنية واضحة، قائلا: "لذلك علينا أن نعمل معاً لوضع خريطة طريق مشتركة، وتكليف فريق للمتابعة من الجانبين، بإمكانه اجراء تقييم دوري لما تم تحقيقه".
وأضاف الرئيس عون: "رغم الحرب التي يواجهها لبنان وتداعياتها السلبية على كل المستويات، فإننا لن نتوانى عن تحديث مؤسساتنا، وبناء المستقبل.
وتابع: "أشكر دولة الامارات دولة وشعبا على ثقتكم بنا، ومحبتكم الكبيرة للبنان، وأقول لكم إن لبنان هو بلدكم الآخر، وحين تستثمرون فيه، فكأنكم تستثمرون في بلدكم".
وفي نهاية اللقاء، قدّمت الوزيرة الرومي إلى الرئيس عون كتاب "الرسائل-علمتني الحياة" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كتب للرئيس عون الاهداء التالي: "أخي فخامة الرئيس جوزاف عون، أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال المقبلة. أهديك رسائل ما علمتني إياه الحياة".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
الإمارات
عهود بنت خلفان الرومي
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