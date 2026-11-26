رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك

افتتح رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك، بدعوة رسمية من البلدية.



حضر الحفل شخصيات رسمية وعدد من فاعليات المنطقة، وأهالي البلدة.