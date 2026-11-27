كشفت معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة الحدود البحرية، أنّ حزب الله يستخدم قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.

وقال الجيش: “في إطار هذه الأنشطة، يتم إرسال عناصر عسكرية على متن قوارب صيد للاقتراب من القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية البحرية جنوب لبنان، بهدف تصوير قوات سلاح البحرية وجمع معلومات استخبارية عنها”.

ودعا الجيش سكان لبنان والصيادين الذين يعملون في المنطقة، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن دخول مناطق انتشار القوات ونشاطها، والابتعاد عن القطع البحرية العسكرية العاملة في المنطقة.