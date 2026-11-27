رحّب الرئيس جوزاف عون بأيّ مساعدة فرنسية، مشيرًا إلى أنّ الاستقرار فيه ينعكس إيجابًا على الاستقرار في فرنسا وأوروبا.

وقال أمام وفد منطقة Île-de-France برئاسة Valérie Pécresse، إنّ لبنان ملتزم باتفاق الإطار، لكنّ إسرائيل لم تنفّذه، “وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لنرى أيّ سياسة ستتّبع”.

وأوضح أنّ الأهداف التي يعمل لبنان على تحقيقها هي انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش اللبنانيّ، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح في يد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

أمّا السيدة Valérie Pécresse، فأكّدت تضامن بلادها مع لبنان.

وأعلنت أنّ فرنسا ستقدّم منحًا مدرسيةً لتلامذة موزّعين على مدارس في الجنوب، وستكون هناك توأمة مع قرى جنوبية.