أكّد وزير الزراعة نزار هاني أنّ الزيت اللبنانيّ مرغوب ومطلوب في الاسواق العالمية، لافتًا إلى وجود طلب عليه إذا ما حافظنا على جودته.

وقال خلال تمثيله رئيس الحكومة نواف سلام في اليوم العالميّ للزيتون الذي تمّ إحياؤه في بلدة غريفة الشوفية إنّ الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة تعمل على دعم مزارعي الجنوب الذين تضرروا بفعل الاعتداءات الاسرائيلية.

وكشف عن وجود ٢٥٠ ألف شجرة زيتون تضررت أو اقُتلعت خلال الحربين الأخيرتين.

من ناحية ثانية كشف هاني أنّ الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.