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الرابطة المارونية ترد على الادعاءات وتأسف للمزايدات والتضليل
أخبار لبنان
2026-11-27 | 08:08
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الرابطة المارونية ترد على الادعاءات وتأسف للمزايدات والتضليل
صدر عن المكتب الاعلامي في الرابطة المارونية بيان ردّ على الادعاءات التي صدرت اليوم في بعض المواقع الاخبارية، حول استياء من زيارة المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف علي رمضان إلى بكركي وتوفير غطاء له من أجل تثبيته.
وأكد المكتب الاعلامي "أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومن المؤسف محاولة إقحام الرابطة في ملف لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، فالاجتماع مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي كان هدفه ضبط وخفض الاستثمار العمراني غير المدروس في القرى والبلدات ذات الخصوصية بما يحافظ على هوية الأرض وتجذر أبنائها فيها ووضع مخططات توجيهية تحافظ على تثبيت أصحاب الأرض في مواقعهم ومنع أي استشراء في شراء الأراضي وذلك بعد يومين فقط على بيان شديد الوضوح للرابطة يحذّر من أي عمليات من شأنها إحداث تبدلات جغرافية أو ديموغرافية. وبالتالي إن محاولات الدس والتضليل لا تنطلي على أحد، وإن الدفاع عن القضايا المارونية والمسيحية ليس مجالاً للمزايدات وللايحاء بمواقف تشوّه الحقائق وتسيء إلى الدور الوطني للرابطة ورئيسها، وإلى حرصهم الثابت والأكيد على الميثاقية وصون المناصفة، وعدم المس بالمواقع المسيحية في الدولة سواء في وظائف الفئة الأولى أو سواها، وستحتفظ الرابطة المارونية ورئيسها بحق الادعاء على كل من تسوّله نفسه تشويه الحقائق والاساءة إلى صورتها ودورها".
أخبار لبنان
المارونية
الادعاءات
وتأسف
للمزايدات
والتضليل
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