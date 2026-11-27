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ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
2026-11-27 | 13:28
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ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
ماريا ضو
من قلب بيروت، انطلقت شرارة الابتكار من جديد، حاملةً أفكارًا تتجاوز حدود الأرض وتحلّق نحو آفاق الفضاء، من خلال تحدّي تطبيقات ناسا الفضائية (NASA Space Apps Challenge)، الذي جمع العقول الشابة من مختلف أنحاء لبنان، وحوّل الأفكار إلى مشاريع، والتحديات إلى فرص للاستكشاف والإبداع.
للسنة السادسة على التوالي، نظّمت NASA Space Apps Beirut، بقيادة القائد المحلي لتحدّي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة ناسا، أنطوان طنوس، هاكاثون تطبيقات ناسا الفضائية يومَي 14 و15 تشرين الثاني، حيث خاض المشاركون 14
تحدّيًا
طرحتها وكالة ناسا، بهدف ابتكار حلول علمية وتطوير أفكار تجمع بين العلم والتكنولوجيا وروح الإبداع.
وشكّل الهاكاثون مساحة نابضة بالأفكار والإبداع، جمعت طلاب مدارس وجامعات ومهندسين ومبرمجين، إلى جانب مهتمين بعلوم الأرض والفضاء، لتوظيف معارفهم ومهاراتهم في ابتكار حلول علمية وتطبيقية تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالأرض والفضاء، وذلك بالاستفادة من البيانات المفتوحة التي تتيحها وكالة ناسا.
وتُوّج هاكاثون NASA Space Apps Beirut بإنجاز لبناني لافت، تمثّل في حصد سبعة ترشيحات (Nominations) على المستوى العالمي، في محطة تعكس قدرة العقول اللبنانية على الابتكار والإبداع والمنافسة عالميًا، حيث تستعد الفرق المرشّحة لمنافسة فرق من مختلف أنحاء العالم على جوائز ناسا الدولية، وهي: As-troy ed ،Bliss Fall ،Space on Fire ،Cedx ،Jovian Elites ،Arz 961، وMapping the Future.
وقد شهدت النسخة البيروتية من تحدّي تطبيقات ناسا الفضائية هذا العام إقبالاً واسعاً ومشاركة لافتة من مختلف المناطق اللبنانية، مسجّلةً بذلك أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاقها. وضمّت لجنة التحكيم، المولجة بتقييم المشاريع، بروفيسورات ونخبة من الأساتذة الجامعيين وحملة شهادات الدكتوراه من جامعات عدة، إلى جانب مشاركة لافتة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ممثّلةً بالعميد المهندس نادر عبدالله فضلًا عن التعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي تولّى الإشراف على الهاكاثون.
وفي ختام الهاكاثون، شدّد القائد المحلي لتحدي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة ناسا، أنطوان طنوس، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية التمسّك بالوطنية والإيمان بالقدرات اللبنانية، قائلا: "لبنان 'ملوّن' وليس لوناً واحداً، ونحن لا نتبع أحداً، نتبع وطنيتنا، ونحن نؤمن بالقدرات اللبنانية بـ'وطنية'".
وأعلن التوجّه نحو تعزيز التربية والتعليم في مجال الفضاء (Space Education)، معتبرًا أن هذا المسار من شأنه أن يفتح أمام لبنان آفاقًا جديدة.
وأعرب طنوس عن أمله في أن تتيح المشاريع "الرائعة" التي شهدتها نسخة هذا العام من تحدّي تطبيقات ناسا الفضائية للبنان فرصة جديدة لتحقيق إنجاز عالمي.
وسبق للبنان أن حقّق، عبر هاكاثون NASA Space Apps Beirut، مراكز تشريفية في المنافسة العالمية، كما أُدرجت مشاريع لبنانية ضمن قائمة أفضل المشاريع (Top Projects) على مستوى العالم.
ويُعدّ هذا الحدث الذي تشهده بيروت للسنة السادسة على التوالي، جزءاً من أكبر هاكاثون عالمي تنظّمه وكالة الفضاء الأميركية (NASA)، في مئات المدن حول العالم بالتوازي. وتأتي مشاركة لبنان، من خلال NASA Space Apps Beirut، لتؤكد قدرة العقول الشابة اللبنانية على الابتكار والمنافسة عالمياً.
وهكذا، تكون
NASA Space Apps Beirut
قد سلّطت الضوء على العقول اللبنانية المبدعة، وأبرزت ما تمتلكه من طاقات وقدرات ابتكارية تؤهلها للمنافسة على المستوى العالمي، مؤكدةً أن لبنان حاضر في المحافل الدولية، ليس من بوابة الأزمات فحسب، بل أيضاً من بوابة علوم الفضاء والابتكار.
أخبار لبنان
NASA Space Apps Beirut
NASA
Antoine Tannous
ناسا
أنطوان طنوس
بيروت
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