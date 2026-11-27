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الرئيس عون استقبل وفد مدرسة الإمام الصدر الرسمية في زوطر الغربية في رسالة صمود وتمسك بالعلم: الأرض والأجيال أمانة في أعناقنا
أخبار لبنان
2026-11-27 | 09:21
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الرئيس عون استقبل وفد مدرسة الإمام الصدر الرسمية في زوطر الغربية في رسالة صمود وتمسك بالعلم: الأرض والأجيال أمانة في أعناقنا
شهد قصر بعبدا اليوم رسالة صمود وتمسك بالعلم، وهي ان اكدت على شيء فعلى ان اهل الأرض لن يكونوا يوما عابرين لها، بل هم جذورها ويشكلون ذاكرتها وحكايتها، وان البيوت قد تهدم والقلوب قد تجرح والمحن قد تشتد، الا ان اهل الأرض لا يفقدون ايمانهم ولا يتخلون عن انتمائهم ويبقون أوفياء للتاريخ وهويتهم وكرامتهم.
هذه الرسالة عبر عنها وفد من مدرسة الامام موسى الصدر الرسمية في زوطر الغربية، الذي استقبله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل الظهر، وهي المدرسة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي واصرت مديرتها السيدة نجاة العبد قدوح وهيئتها التعليمية على العودة اليها وتأدية رسالتهم التربوية منها. وضم الوفد معلمات المدرسة وعددا من تلامذتها والعاملين فيها.
وقد توالى في خلال اللقاء على الكلام، مديرة المدرسة والسيدتان خديجة الحاج وغفران شمس الدين، الذين عبروا عن ثقتهم بقيادة الرئيس عون للبنان الى بر الأمان، مشددين على ان "مقاومتهم هي مقاومة علم، ورسالتهم اليوم مغمسة بالعرق ومعاناة النزوح والصمود والتمسك بالأرض، وكل ذلك من اجل المحافظة على كرامتهم وكرامة ابنائهم.
وعبر أعضاء الوفد عن تعبهم من الحروب والمعاناة، وعن أملهم بعودة الأمان الى الجنوب كما الى كل لبنان وبتحرير كل شبر من ارضه، مشددين على تمسكهم بالجيش اللبناني "حامي سياج الوطن" وبضرورة "بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
وعرضوا للواقع الذي يعيشونه "في ظل القصف الذي تتعرض له المناطق الجنوبية"، وحرصهم على "احياء ذكرى الاستقلال رغم كل الظروف"، ناقلين للرئيس عون "تحيات أبناء زوطر الشرقية الخاضعة للاحتلال"، وتقديرهم "لكل ما يقوم به من اجل لبنان سيد حر".
وعدد أعضاء الوفد بعض المطالب التي تمكنهم من الصمود في مدرستهم، مشددين على ان جذورهم "ستبقى ثابتة مهما عصفت بها الرياح".
كما تحدث عدد من الطلاب، ومنهم أحمد علي رضا، زهراء وجود قدوح، آية علي رضا، علي درويش وعلي مصطفى، معربين عن املهم في المستقبل.
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مثنيا على صمود أعضاء الوفد وتمسكهم برسالتهم التربوية التي تشكل فعل انتماء وايمان بالأرض، وقال: "ان المقاومة ليست فقط بالسلاح بل في التمسك بالعلم رغم الاحتلال ايضا، فالعلم هو وصية الامام موسى الصدر بعيدا عن الطائفية والمذهبية".
وإذ استشهد الرئيس عون بحديث الامام المغيب عن ان الطوائف نعمة فيما الطائفية نقمة وتشديده على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة والجيش اللبناني وعدم جعل الجنوب ساحة للاخرين، شدد على ان "هذه هي تعاليم مؤسسة الامام موسى الصدر التي نريد ان نعلمها لاولادنا".
وقال: "من واجباتنا ان نقف الى جانبكم ونعمل على تحقيق الأمان والسلام لاهلنا الجنوبيين الذي لهم الحق بالعيش بامان وهم يدفعون الاثمان الباهظة منذ العام 1969، ولا سيما أبناء اطائفة الشيعية. فدعونا لا ننسى الماضي كي لا نكرر الأخطاء في المستقبل، معددا الاهداف التي يعمل عليها من اجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين الى ارضهم وانتشار الجيش اللبناني".
وتساءل رئيس الجمهورية: "لماذا يدفع ابن الجنوب ثمنا كل عدة أعوام، كرمى من وماذا؟"، وقال: "الا يحق له العيش بكرامة ومن دون ان يكون بحاجة لاحد. فالكرامة لا يضمنها المال فحسب، بل ما يؤمنها هو ان ينام ابن الجنوب قرير العين وهو مطمئن الى امنه وصحته والى لقمة عيشه وسكنه وعلم أولاده"، مشددا على ان "الأرض والاجيال الناشئة هم امانة في اعناقنا".
وختم رئيس الجمهورية مؤكدا انه سيعمل جاهدا "لتأمين حاجات المدرسة لمساعدتها على الاستمرار والصمود"، مثمنا "حمل العلم اللبناني وحده في ذكرى الاستقلال في زوطر الغربية والنبطية وهو امر لم نكن نشهده سابقا".
وفي الختام، قدم الوفد للرئيس عون لوحة وشجرة ارز لتزرع في حديقة القصر.
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الرئيس سلام استقبل بيكريس مثمنا الدور الفرنسي في دعم لبنان ومساعيها لتثبيت االإستقرار في الجنوب
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