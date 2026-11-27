الرئيس سلام استقبل بيكريس مثمنا الدور الفرنسي في دعم لبنان ومساعيها لتثبيت االإستقرار في الجنوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة مجلس منطقة "إيل دو فرانس" فاليري بيكريس مع وفد، في حضور السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل.



وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات اللبنانية الفرنسية على المستويين الرسمي والمحلي وتعزيز التعاون بين البلديات والجمعيات الأهلية في البلدين.



وثمن الرئيس سلام الدور الفرنسي في دعم لبنان والمساعي التي تبذلها فرنسا لتثبيت الاستقرار في الجنوب وضمان استمرار الحضور الأممي فيه في مرحلة ما بعد اليونيفيل.