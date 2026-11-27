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شركة Inkript: ما يُنشر بحق الشركة ورئيس مجلس إدارتها افتراءات وتضليل للرأي العام وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة
أخبار لبنان
2026-11-27 | 10:19
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شركة Inkript: ما يُنشر بحق الشركة ورئيس مجلس إدارتها افتراءات وتضليل للرأي العام وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة
صدر عن الوكيل القانوني للسيد هشام عيتاني وشركة Inkript Identification Technologies SAL البيان التالي:
في الاونة الاخيرة صدر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مناشير ومقالات وتقارير ضمن اطار حملة ممنهجة متبعة منذ اكثر من سنة بحق الموكلين، بهدف الاساءة لسمعة شركة انكربت ومؤسسها ورئيس مجلس ادارتها السيد هشام عيتاني، ومحاولة تضليل الرأي العام مجدداً عبر تلفيق الاتهامات الباطلة، دون التحقق من مصدر المعلومات.
وعليه، طالما ان شركة انكربت والسيد هشام عيتاني ليسا في صدد التطرق الى ما يحصل في الصفقات العمومية الجارية والتي لا تعنيهما، فالأمر متروك للسلطات الرقابية والقضائية، ويبقى ان ما جاء في هذه المناشير والمقالات لا يعدو كونه سوى تعدٍّ وافتراء وتجنٍّ على الموكلين. بالفعل، فإن المديرية العامة للأمن كما المؤسسات والادارات العامة كافة التي تمّ ويتمّ التعامل معها، شهدت على تعاون مهني وتقني عالي المعايير من قبل شركة انكربت وذلك ثابت من خلال مراجعة جودة اللوازم التي تمّ تسليمها على مرّ السنوات من قبل الشركة.
كما ان الشركة لم تتوانَ يوماً عن مؤازرة المؤسسات والادارات العامة حتّى في اشدّ الظروف، عبرصيانة البرامج وتأمين المستلزمات واللوازم منعاً لانقطاع الخدمات فيها وتأميناً لاستمرارية المرافق العامة رغم عدم توجب هذا الامر على الشركة. اما فيما يتعلق بمستحقات الشركة بذمة المؤسسات العامة والادارات العامة فان الشركة لم تعتد يوماً مناقشتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيّما مع اشخاص غير معنيين بها، بل تعتمد الاصول القانونية والتعاقدية في مطالباتها عبر مراجعة المعنيين في الادارات العامة كما عبر اللجوء، عند الاقتضاء، الى المراجع الرقابية والقضائية المختصة حفاظاً على الحقوق.
وعليه، تتمنى الشركة على المعنيين في الادارات والمؤسسات العامة المحافظة على سرية ومهنية التعاطي في الصفقات العمومية وفقاً للبنود التعاقدية والقانونية، كما على القيّمين على الرسالة الاعلامية التحقق من مصادرهم ومن معلوماتهم منعاً لنشر الاخبار الكاذبة. وفي الاطار عينه، تحذّر الشركة كلّ من يحاول التطاول عليها وعلى المجموعة التي تنتمي اليها كما على رئيس مجلس ادارتها السيد هشام عيتاني وعلى سمعتهم، اذ انها ستتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم أمام المراجع القضائية المختصة عملاً بالقوانين المرعية الاجراء.
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