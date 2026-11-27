وزيرة التربية اجتمعت مع بهية الحريري وبحثتا في برنامج تطبيق البكالوريا الدولية

إجتمعت وزيرة التربية ريما كرامي، مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية السيدة بهية الحريري ترافقها مديرة مكتبها الدكتورة روبينا ابو زينب ومنسقة البكالوريا الدولية IB رانيا جباعي ، في حضور نقطة الارتكاز للبكالوريا الدولية أمل شعبان والمستشارة الدكتورة جورجيا هاشم .



وتم في خلال الاجتماع متابعة برنامج تطبيق البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية الاحدى عشرة ، والتحديات التي تعيشها الإدارة والأساتذة في ظل قلة الموارد .



كما بحث المجتمعون في خطة للمتابعة مع المديرية العامة للتربية والمناطق التربوية ، وذلك من اجل تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المشروع ، سيما وأننا اصبحنا في مرحلة مفصلية منه .



وتم التوافق على ضرورة التواصل مع المركز التربوي من اجل استثمار القيمة المضافة لهذا المشروع في دعم تطبيق المناهج الجديدة.