الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
وزيرة التربية اجتمعت مع بهية الحريري وبحثتا في برنامج تطبيق البكالوريا الدولية
أخبار لبنان
2026-11-27 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزيرة التربية اجتمعت مع بهية الحريري وبحثتا في برنامج تطبيق البكالوريا الدولية
إجتمعت وزيرة التربية ريما كرامي، مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية السيدة بهية الحريري ترافقها مديرة مكتبها الدكتورة روبينا ابو زينب ومنسقة البكالوريا الدولية IB رانيا جباعي ، في حضور نقطة الارتكاز للبكالوريا الدولية أمل شعبان والمستشارة الدكتورة جورجيا هاشم .
وتم في خلال الاجتماع متابعة برنامج تطبيق البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية الاحدى عشرة ، والتحديات التي تعيشها الإدارة والأساتذة في ظل قلة الموارد .
كما بحث المجتمعون في خطة للمتابعة مع المديرية العامة للتربية والمناطق التربوية ، وذلك من اجل تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المشروع ، سيما وأننا اصبحنا في مرحلة مفصلية منه .
وتم التوافق على ضرورة التواصل مع المركز التربوي من اجل استثمار القيمة المضافة لهذا المشروع في دعم تطبيق المناهج الجديدة.
أخبار لبنان
التربية
اجتمعت
الحريري
وبحثتا
برنامج
تطبيق
البكالوريا
الدولية
التالي
رئيس الجمهورية استقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية: لبنان يحتاج إلى قوات دولية واقترح استمرار "اليونيفيل" في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب
شركة Inkript: ما يُنشر بحق الشركة ورئيس مجلس إدارتها افتراءات وتضليل للرأي العام وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-09
وزيرة التربية تابعت برنامج زيارتها إلى الأردن
أخبار لبنان
2026-09-09
وزيرة التربية تابعت برنامج زيارتها إلى الأردن
0
أخبار لبنان
2026-10-24
وزيرة التربية بحثت مع وفد من سفارة الاتحاد الأوروبي تأهيل البنى التحتية التربوية
أخبار لبنان
2026-10-24
وزيرة التربية بحثت مع وفد من سفارة الاتحاد الأوروبي تأهيل البنى التحتية التربوية
0
أخبار لبنان
2026-10-16
رئيس الوزراء القطري زار بيت الوسط... ولقاء مع بهية الحريري بحث في التطورات
أخبار لبنان
2026-10-16
رئيس الوزراء القطري زار بيت الوسط... ولقاء مع بهية الحريري بحث في التطورات
0
آخر الأخبار
2026-10-16
لقاء في بيت الوسط يجمع الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
آخر الأخبار
2026-10-16
لقاء في بيت الوسط يجمع الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:40
سلام: نبحث مع واشنطن في استمرار بعض مهام اليونيفيل بعد نهاية العام
أخبار لبنان
11:40
سلام: نبحث مع واشنطن في استمرار بعض مهام اليونيفيل بعد نهاية العام
0
أمن وقضاء
11:20
أمن الدولة: توقيف شخص في البحصاص للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدّرة في منزله
أمن وقضاء
11:20
أمن الدولة: توقيف شخص في البحصاص للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدّرة في منزله
0
أمن وقضاء
11:13
أمن الدولة يقفل مسالخ وملاحم لمخالفتها شروط سلامة الغذاء
أمن وقضاء
11:13
أمن الدولة يقفل مسالخ وملاحم لمخالفتها شروط سلامة الغذاء
0
أخبار لبنان
10:55
إعادة فتح ملاحم في سوق صبرا بعد فض الأختام ومنح أصحابها مهلة أسبوعين لاستيفاء الشروط الصحية
أخبار لبنان
10:55
إعادة فتح ملاحم في سوق صبرا بعد فض الأختام ومنح أصحابها مهلة أسبوعين لاستيفاء الشروط الصحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-11-13
مسؤولون: الصين أجرت تدريبات عسكرية مفاجئة في المحيط الهادي لترهيب تايوان
أخبار دولية
2026-11-13
مسؤولون: الصين أجرت تدريبات عسكرية مفاجئة في المحيط الهادي لترهيب تايوان
0
أخبار دولية
2026-06-25
إصابة سفينة في مضيق هرمز ب"مقذوف مجهول المصدر"
أخبار دولية
2026-06-25
إصابة سفينة في مضيق هرمز ب"مقذوف مجهول المصدر"
0
صحة وتغذية
2026-11-04
منقوشة زعتر من دون خبز أو عجين… وصفة مبتكرة لعشّاق الفطور الصحي
صحة وتغذية
2026-11-04
منقوشة زعتر من دون خبز أو عجين… وصفة مبتكرة لعشّاق الفطور الصحي
0
صحة وتغذية
2026-10-29
البرتقال ليس الأغنى بفيتامين "سي"... 6 أطعمة قد تتفوّق عليه
صحة وتغذية
2026-10-29
البرتقال ليس الأغنى بفيتامين "سي"... 6 أطعمة قد تتفوّق عليه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
أخبار دولية
06:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
0
أخبار لبنان
06:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
أخبار لبنان
06:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
0
أخبار لبنان
06:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
أخبار لبنان
06:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
0
أخبار دولية
05:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
أخبار دولية
05:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
0
أخبار لبنان
03:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
أخبار لبنان
03:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
0
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
2
أمن وقضاء
14:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
أمن وقضاء
14:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
3
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
4
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
5
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
6
خبر عاجل
14:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
14:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
خبر عاجل
14:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
8
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More