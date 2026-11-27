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o
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رئيس الجمهورية استقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية: لبنان يحتاج إلى قوات دولية واقترح استمرار "اليونيفيل" في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب
أخبار لبنان
2026-11-27 | 10:38
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رئيس الجمهورية استقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية: لبنان يحتاج إلى قوات دولية واقترح استمرار "اليونيفيل" في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب
أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن "امتنان لبنان للدعم الذي قدمته ألمانيا الاتحادية إليه حكومة وشعبا في المجالات كافة، لا سيما مساهمتها في القوة البحرية لليونيفيل التي لعبت دورا مهما في تطبيق القرار 1701".
وأبلغ الرئيس عون وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانيةJens Plötner ، الذي استقبله ظهر اليوم، في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، السفير الألمانيThomas Zahneisen والوفد المرافق، أن "لبنان اقترح أن تستمر اليونيفيل في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب السنة المقبلة كي يكون هناك متسع من الوقت للتوافق على قوات بديلة دولية أو عربية أو أوروبية لتلافي الفراغ على أن يكون القرار 1701 هو الإطار القانوني لهذه القوات مع إمكانية إدخال تعديلات عليه في حال دعت الحاجة".
وأشار الرئيس عون إلى "وجود تطور إيجابي يتمثل بوجود إجماع لدى جميع الأطراف على ضرورة تلافي الفراغ"، متمنيا "أن توافق الدول المعنية على إطالة أمد مهمة اليونيفيل لتستمر خلال فترة الانسحاب بما يساعد على انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية عند حصول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة حالياً".
وأكد "حاجة لبنان إلى قوات دولية، لا سيما أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ينص على بسط سلطة الجيش اللبناني في الجنوب الذي يحتاج إلى مؤازرة القوات الدولية، خصوصاً في المسائل التقنية مثل تفكيك الألغام والقنابل غير المنفجرة وإزالة الردم، فضلاً عن وجود رغبة لدى الجنوبيين باستمرار بقاء القوات الدولية لما تمثله من عامل طمأنينة ومردود اقتصادي".
وشدد الرئيس عون على "الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لأبناء الجنوب لأن مثل هذه الخدمات أساسية وليس فقط الشق الأمني، خصوصا أن سكان الجنوب أعربوا عن تمسكهم بالدولة اللبنانية وانتمائهم إلى وطنهم وثقتهم بدولتهم"، وقال: "لذلك، من الضروري توفير مقومات العيش والصمود لهم".
واعتبر أن "من الأهمية بمكان توفير الدعم الاقتصادي والمالي للبنان لإعادة الإعمار من خلال تنظيم المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وتمويل إعادة إعمار المناطق التجريبية ما سيعطي رسالة إيجابية قوية لأبناء الجنوب"، مؤكدا "ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار ووقف أعمال التدمير والقصف وجرف المنازل والمقابر وسائر الأعمال العدائية الأخرى، لا سيما أن اتفاق الإطار ملزم للأطراف الموقعة عليه".
وكان الوزير بلوتنر نقل إلى الرئيس عون "تحيات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، مؤكداً استمرار الدعم الألماني للبنان انطلاقاً من الصداقة التي تجمع بين البلدين، منوهاً بالدور المميز الذي يضطلع به الرئيس عون لإرساء دعائم الاستقرار"، لافتاً إلى أن "بلاده ستساهم من خلال بعثة الدعم الأوروبية التي ستشكل المظلة القانونية لاستمرار الشراكة اللبنانية-الألمانية ومواصلة دعم ألمانيا للبحرية اللبنانية، لافتاً إلى أن وفداً أوروبياً سيأتي إلى لبنان مطلع الشهر المقبل للبحث في التفاصيل مع الدولة اللبنانية".
واعتبر أن "إعادة بناء الجنوب مرتبط بوجود مسار ثابت للاستقرار"، مؤكداً أن "بلاده ترى في الرئيس عون عاملاً توحيدياً لجميع الأطياف وشريكا مثاليا لتحقيق السلام، وأن ألمانيا تعلق آمالاً كبيرة على دوره".
تهنئة
إلى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزاوي مهنئا باغلعيد الوطني، ومتمنيا له "الصحة والتوفيق وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار".
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