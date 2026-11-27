إجتماع موسّع للهيئات الاقتصادية مع السفير المصري في لبنان لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً موسعاً مع سفير مصر الجديد لدى لبنان تميم خلاف يرافقه رئيسة المكتب التجاري في السفارة، الدكتورة نهى إبراهيم، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات الاقتصادية ومجلس الأعمال اللبناني المصري.

وخُصّص الاجتماع للبحث في الخطوات المطلوبة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والمصري، وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية.

شقير

وفي مستهل اللقاء، رحّب شقير بالسفير المصري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، «بيت الاقتصاد اللبناني»، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية، بصفتها الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني، أولت على الدوام اهتماماً خاصاً بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والمصري.

وقال "لا يمكنني أن أبدأ حديثي إلا بتوجيه الشكر الكبير إلى جمهورية مصر العربية على مواقفها الداعمة للبنان في كل المراحل، وفي السراء والضراء".

واعتبر أن التاريخ الطويل من العلاقات الأخوية والاحترام المتبادل والثقة، إلى جانب التعاون الإيجابي القائم بين رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين، يشكّل قاعدة أساسية للانطلاق نحو تحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد شقير أن لبنان يختزن الكثير من الفرص الواعدة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشدداً على أن القطاع الخاص اللبناني على أتم الاستعداد للدخول في شراكات مع نظيره المصري، والاستثمار المشترك في هذه الفرص، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز النمو الاقتصادي فيهما.

وأضاف "العلاقات التي تجمعنا، بما تتسم به من روابط أخوية وعائلية ومحبة، تمتد جذورها إلى سنوات طويلة، والحديث عنها لا ينتهي. أما العلاقات الاقتصادية مع مصر، فقد شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث سُجّلت اندفاعة استثمارية لبنانية في مصر".

وشدّد، في الوقت نفسه، على ضرورة معالجة بعض المعوقات التي لا تزال تحدّ من تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

وكشف شقير أن الهيئات الاقتصادية ستستقبل يوم الثلاثاء وزير المالية المصري، بحضور السفير خلاف، الذي سيزور غرفة بيروت وجبل لبنان خلال زيارته إلى لبنان، لمواصلة البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاطلاع منه على ظروف الاستثمار في مصر.

السفير المصري

من جهته، شكر السفير خلاف الهيئات على دعوتها، معرباً عن سروره بلقاء الهيئات الإقتصادية، ومؤكداً أنه يتطلع خلال فترة مهامه في لبنان إلى دعم العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، ولا سيما في الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، الذي يشكّل أولوية بالنسبة إلى مصر، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تتجاوز البعد الدبلوماسي والسياسي المعروف، وتتميز بروابط إنسانية وثقافية وحضارية عميقة تجعل منها علاقات خاصة، معرباً عن حماسه لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية.

وكشف السفير خلاف أنه عقد، قبل قدومه إلى بيروت، لقاءات مع الوزراء المعنيين في مصر، ولمس استعداداً كاملاً لدعم لبنان في شتى المجالات، ناقلاً رسالة دعم كبيرة من مصر للبنان في كل المجالات، لا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة، ومعلناً عن زيارة سيقوم بها وزير المالية المصري مطلع الأسبوع المقبل إلى لبنان.

وبعدما عرض السفير المصري تجربة مصر، لا سيما البرنامج الإصلاحي الذي نفذته، تحدث عن أهمية العلاقات المصرية اللبنانية، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين ارتفعت نحو 38 في المئة في العام الماضي، بقيمة بلغت ملياراً و510 ملايين دولار، وهذا مؤشر جيد، و"لكننا نحتاج إلى أن نفكر سوياً في كيفية زيادة التجارة بين البلدين"، مشيراً إلى أن مصر حلّت في المرتبة الرابعة بين أهم الدول المستوردة من لبنان خلال العام 2025، وفي المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة إلى السوق اللبنانية، كذلك فإن الاستثمارات اللبنانية في مصر وصلت إلى 854 مليون دولار، مع وجود 2800 شركة تعمل في مصر.

حوار

ثم دار حوار تناول الفرص المتاحة، واستمع السفير من الهيئات إلى التجارب الاستثمارية اللبنانية في مصر، وإلى بعض التحديات التي تواجه التجار والصناعيين، ووعد بالقيام بما يمكن، بالتعاون مع المكتب التجاري في السفارة، بهدف تسهيل أعمالهم.

واختُتم اللقاء بحفل غداء أقامته الهيئات على شرف السفير خلاف في نادي الأعمال في الغرفة.