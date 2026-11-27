«القوات اللبنانية» تقاطع الجمعية العمومية وانتخابات نقابة أطباء الأسنان المقرّرة غدًا وتتحفّظ على نتائجها

صدر عن مصلحة أطباء الأسنان في "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي:



في ضوء الملاحظات القانونيّة والإجرائيّة المتعلّقة بالدعوة إلى الجمعيّة العموميّة والانتخابات النقابيّة المقرّرة يوم السبت بتاريخ 28/11/2026، ونظرًا إلى الطعون التي لا تزال عالقة أمام القضاء، قرّرت مصلحة أطباء الأسنان في "القوًات اللبنانيّة" عدم المشاركة في أعمال الجمعية العموميّة والانتخابات المذكورة.



وإذ تؤكّد المصلحة حرصها على احترام الأصول القانونيّة وانتظام العمل النقابي، فإنّها تتحفّظ على ما قد ينتج عن هذه الانتخابات والجمعية العموميّة، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونيّة.