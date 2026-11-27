‏إنفاذاً للخطة الصحية المتفق عليها بالنسبة للملاحم المتواجدة في سوق صبرا والتي كان قد تم اقفالها بالشمع الأحمر بسبب عدم توافر التراخيص القانونية وعدم توافر الشروط الصحية الملائمة، كلف النائب العام التمييزي قسم المباحث الجنائية المركزية فض الأختام عن الملاحم المقفلة والتي تقدم أصحابها بطلبات الاستحصال على التراخيص القانونية لدى محافظتي جبل لبنان وبيروت وبعد معاينة تلك الملاحم من قبل مراقبين صحيين للتأكد من ملاءمتها الصحية وإمهال أصحابها مدة أسبوعين من أجل تجهيز الملاحم غير الملائمة من الناحية الصحية باتمام اجراءات النظافة والصيانة الواجب اتخاذها كي تصبح ملائمة صحياً وعلى أن تكون اللحوم الطازجة المباعة فيها تحت رقابة أطباء بيطريين ومختومة بالخاتم الطبي البيطري المعتمد للتأكد من خدها للكشف الطبي البيطري تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية عند أية مخالفة أو عدم التقيّد بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب الملاحم.