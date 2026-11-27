«التيار الوطني الحر» يدعو إلى مقاطعة انتخابات نقابة أطباء الأسنان ترشيحًا واقتراعًا وحضورًا ويتهم المجلس بانتهاك النظام الداخلي

صدر عن هيئة أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر البيان التالي:



تضع هيئة أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر الرأي العام النقابي واللبناني أمام مشهد الانحدار غير المسبوق والانقلاب الموصوف على قيم نقابة أطباء الأسنان وتقاليد الاحترام والوقار التي أرساها أجيال من الأطباء لعقود. فقد تمادى القيمون على هذا المسار في فرض مجلس فاقد للشرعية بقوة الأمر الواقع، عبر دوس النظام الداخلي وانتهاكه بوقاحة، وإعلانه في مناخات الترهيب والتهديد والوعيد، وضرب الميثاقية في الصميم، وهي الركيزة التي قام عليها التشارك الوطني اللبناني وكانت النقابة من طليعة حماتها.



وتدين الهيئة بأشد العبارات وأقساها النهج التسلطي الذي ينتهجه هذا المجلس المأزوم في التعامل مع الأصوات الحرة؛ إذ لم يكتفِ بضرب كل الاعتراضات المحقّة عرض الحائط، بل لجأ إلى كيدية رخيصة وغير مسبوقة، محوّلاً المجالس التأديبية إلى سيف مسلّط ومحاكم تفتيش لقمع الزملاء المعارضين والحريصين على كرامة العمل النقابي. ويترافق هذا التمادي مع ما يتداول من معطيات خطيرة حول الفوضى المالية وسوء إدارة أموال النقابة وغياب أبسط قواعد الشفافية والمحاسبة.



وأمام هذا الواقع المنحدر، تطلق هيئة أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر صرخة ضمير ومسؤولية لوقف هذا العبث وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، واستعادة دور النقابة الجامع من براثن الاستئثار. وتعلن الهيئة رفضها المطلق لتوفير أي غطاء أو شرعية لهذه المهزلة الانتخابية، داعيةً إلى مقاطعة شاملة وحاسمة للانتخابات المزمع إجراؤها يوم غد، ترشيحاً واقتراعاً وحضوراً، لكي لا يكون أي طبيب شريكاً في تكريس الانقلاب على القانون والميثاق.



وفي الختام، توجه الهيئة تحذيراً واضحاً إلى القوى السياسية المتلطية خلف الستار، والداعمة — ولو على استحياء وخجل — لهذا الأمر الواقع المرفوض، داعيةً إياها إلى الكف عن تغطية المخالفات والعودة الفورية إلى صوت العقل والقانون، والعمل الجاد على إنهاء حالة الشذوذ المتفشية قبل أن تودي بما تبقى من هيبة النقابة ومصداقيتها.