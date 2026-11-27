الوزير مرقص عرض مع وفد من "الشركة اللبنانية لتطوير الإعلام" سبل تطوير "إذاعة لبنان" والارتقاء بقدراتها التقنية والإنتاجية

استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه، في الوزارة، وفداً من "الشركة اللبنانية لتطوير الإعلام LMDC"، تقدمه رئيس مجلس إدارة الشركة سانتو عبيد، المدير التنفيذي للعمليات جورج القارح، المدير العام لشركة إيماجن كوميونيكيشنز" المتخصصة في تطوير المؤسسات الإعلامية في المنطقة ومقرها دبي أنس هنطش.



وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تطوير "إذاعة لبنان" والارتقاء بقدراتها التقنية والإنتاجية.



وجاء اللقاء عقب زيارة ميدانية لمحطات الإذاعة اللبنانية واستديوهاتها، اطلع خلالها الوفد على واقع التجهيزات التقنية والبنية التشغيلية، تمهيداً لإعداد خطة تطويرية شاملة للنهوض بالمحطات الإذاعية وتحديثها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية، كونها من أعرق الإذاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وأشار هنطش إلى أن "الشركة ستعمل على إعداد خطة تطوير متكاملة تعيد لإذاعة لبنان حضورها ومكانتها، وتواكب التطورات الإعلامية والتقنية، بما يعزز دورها ويتيح لها مواكبة متطلبات الحاضر واستشراف المستقبل"، مؤكداً "أهمية التعاون والجهود المشتركة لإحداث نقلة نوعية في الإعلام اللبناني، بما يليق بتاريخ لبنان وطموحاته".