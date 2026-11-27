الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الوزير مرقص عرض مع وفد من "الشركة اللبنانية لتطوير الإعلام" سبل تطوير "إذاعة لبنان" والارتقاء بقدراتها التقنية والإنتاجية
أخبار لبنان
2026-11-27 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوزير مرقص عرض مع وفد من "الشركة اللبنانية لتطوير الإعلام" سبل تطوير "إذاعة لبنان" والارتقاء بقدراتها التقنية والإنتاجية
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه، في الوزارة، وفداً من "الشركة اللبنانية لتطوير الإعلام LMDC"، تقدمه رئيس مجلس إدارة الشركة سانتو عبيد، المدير التنفيذي للعمليات جورج القارح، المدير العام لشركة إيماجن كوميونيكيشنز" المتخصصة في تطوير المؤسسات الإعلامية في المنطقة ومقرها دبي أنس هنطش.
وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تطوير "إذاعة لبنان" والارتقاء بقدراتها التقنية والإنتاجية.
وجاء اللقاء عقب زيارة ميدانية لمحطات الإذاعة اللبنانية واستديوهاتها، اطلع خلالها الوفد على واقع التجهيزات التقنية والبنية التشغيلية، تمهيداً لإعداد خطة تطويرية شاملة للنهوض بالمحطات الإذاعية وتحديثها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية، كونها من أعرق الإذاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأشار هنطش إلى أن "الشركة ستعمل على إعداد خطة تطوير متكاملة تعيد لإذاعة لبنان حضورها ومكانتها، وتواكب التطورات الإعلامية والتقنية، بما يعزز دورها ويتيح لها مواكبة متطلبات الحاضر واستشراف المستقبل"، مؤكداً "أهمية التعاون والجهود المشتركة لإحداث نقلة نوعية في الإعلام اللبناني، بما يليق بتاريخ لبنان وطموحاته".
أخبار لبنان
"الشركة
اللبنانية
لتطوير
الإعلام"
تطوير
"إذاعة
لبنان"
والارتقاء
بقدراتها
التقنية
والإنتاجية
التالي
قوى الأمن حذّرت المواطنين من أشخاص يدّعون امتلاك "قدرات روحانيّة"
"وطن الإنسان" يدعو إلى فرض سلطة القانون وإنقاذ الاقتصاد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-07
هاني من المحيدثة: "نجمة الصبح" نموذج لتطوير التراث الغذائي ونسعى إلى تعميم تجربتها
أخبار لبنان
2026-11-07
هاني من المحيدثة: "نجمة الصبح" نموذج لتطوير التراث الغذائي ونسعى إلى تعميم تجربتها
0
أخبار لبنان
2026-10-30
هاني بحث تطوير الزراعات الواعدة وحماية الغابات ودعم الإنتاج الحيواني والتحضير لمعرض "Agri-Lebanon"
أخبار لبنان
2026-10-30
هاني بحث تطوير الزراعات الواعدة وحماية الغابات ودعم الإنتاج الحيواني والتحضير لمعرض "Agri-Lebanon"
0
أخبار لبنان
2026-09-12
"الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" يمنح مصرف الإسكان جائزة "القيادة الرؤيويّة في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان" وحبيب يُهديها إلى الرئيس جوزف عون
أخبار لبنان
2026-09-12
"الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" يمنح مصرف الإسكان جائزة "القيادة الرؤيويّة في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان" وحبيب يُهديها إلى الرئيس جوزف عون
0
أخبار لبنان
2026-10-09
مرقص محاضراً في "الحكمة" عن مكافحة الكراهية: نصّ عليه قانون الإعلام الجديد
أخبار لبنان
2026-10-09
مرقص محاضراً في "الحكمة" عن مكافحة الكراهية: نصّ عليه قانون الإعلام الجديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:20
الرئيس عون وشخصيات سياسية ورسمية وروحية وأمنية قدمت التعازي بالمطران خضر في بصاليم لليوم الرابع
أخبار لبنان
14:20
الرئيس عون وشخصيات سياسية ورسمية وروحية وأمنية قدمت التعازي بالمطران خضر في بصاليم لليوم الرابع
0
أخبار لبنان
14:00
قبيسي جال في قصر عدل النبطية: المدينة بحاجة إلى دوام كامل لقضاتها لمتابعة شؤون النّاس وهمومهم
أخبار لبنان
14:00
قبيسي جال في قصر عدل النبطية: المدينة بحاجة إلى دوام كامل لقضاتها لمتابعة شؤون النّاس وهمومهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-08
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
فنّ
2026-01-08
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
0
آخر الأخبار
2026-11-16
انفجار مسيّرة اسرائيلية أخرى في أجواء ميفدون
آخر الأخبار
2026-11-16
انفجار مسيّرة اسرائيلية أخرى في أجواء ميفدون
0
أخبار لبنان
2026-07-15
الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها
أخبار لبنان
2026-07-15
الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها
0
أخبار دولية
2026-11-15
الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص دينوا بالهجوم على كنيسة الكرك
أخبار دولية
2026-11-15
الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص دينوا بالهجوم على كنيسة الكرك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
زهرة تشعل الخلاف وتجمع الشرق والغرب على مسرح أبو ظبي!
أخبار دولية
13:42
زهرة تشعل الخلاف وتجمع الشرق والغرب على مسرح أبو ظبي!
0
أخبار دولية
13:40
العراق يشدّد قبضته على النفط والحدود بدعم أميركي وسط تصاعد التوترات الإقليمية
أخبار دولية
13:40
العراق يشدّد قبضته على النفط والحدود بدعم أميركي وسط تصاعد التوترات الإقليمية
0
رياضة
13:28
الخسارة أمام اليابان لا تنهي الحلم... لبنان متمسّك ببطاقة المونديال!
رياضة
13:28
الخسارة أمام اليابان لا تنهي الحلم... لبنان متمسّك ببطاقة المونديال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزيتون في لبنان... جذورٌ تضرب في الأرض وحكاية صمود لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزيتون في لبنان... جذورٌ تضرب في الأرض وحكاية صمود لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحرب تدمّر ذاكرة الجنوب اللبناني: 111 مؤسسة ثقافية مدمّرة و69 ألف كتاب ومخطوط متضرّر
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحرب تدمّر ذاكرة الجنوب اللبناني: 111 مؤسسة ثقافية مدمّرة و69 ألف كتاب ومخطوط متضرّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أطفال زوطر الغربية في قصر بعبدا... رسالة صمود بالعلم وتمسّك بالوطن والجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أطفال زوطر الغربية في قصر بعبدا... رسالة صمود بالعلم وتمسّك بالوطن والجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خلاف إسرائيلي حول ضرب إيران وسط استمرار العمليات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خلاف إسرائيلي حول ضرب إيران وسط استمرار العمليات في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
2
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
3
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
4
اسرار
23:55
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:55
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٦
5
أخبار لبنان
02:25
استقرار جويّ لغاية السبت
أخبار لبنان
02:25
استقرار جويّ لغاية السبت
6
أخبار لبنان
05:22
الجيش الإسرائيليّ: حزب الله يستغل قوارب الصيد المدنية لجمع معلومات استخبارية
أخبار لبنان
05:22
الجيش الإسرائيليّ: حزب الله يستغل قوارب الصيد المدنية لجمع معلومات استخبارية
7
أخبار لبنان
06:51
حاجز أمني في بنهران بالكورة على خلفية قضية خلية حزب الله في الشمال
أخبار لبنان
06:51
حاجز أمني في بنهران بالكورة على خلفية قضية خلية حزب الله في الشمال
8
آخر الأخبار
16:53
عراقجي: الحادث بالكويت مريب ويبدو وكأنه تدبير مسبق للحرب ونحن مستعدون للتعاون مع الكويت وإيطاليا لتحديد أسبابه
آخر الأخبار
16:53
عراقجي: الحادث بالكويت مريب ويبدو وكأنه تدبير مسبق للحرب ونحن مستعدون للتعاون مع الكويت وإيطاليا لتحديد أسبابه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More