"وطن الإنسان" يدعو إلى فرض سلطة القانون وإنقاذ الاقتصاد

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور الأعضاء، وتناول المستجدات المحلية والإقليمية، وأصدر البيان الآتي:



أولاً – توقف المجتمعون عند الصدام المسلح الذي وقع في بيروت، وأسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وأكد المجلس التنفيذي أن ما حصل، بغضّ النظر عن خلفياته، يعكس تنامي ظاهرة السلاح المتفلّت، وما يرافقها من تهريب للمخدرات ونقل للمتفجرات، وهي ممارسات باتت تشكّل خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتستدعي تحركاً جدياً وحازماً.

وشدد المجلس على الحاجة الملحّة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تفرض سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وتحول دون تكريس الفوضى أمراً واقعاً، وتضمن حصرية قرار الأمن والسلاح بيد الدولة، بما يصون سلامة المواطنين ويحمي مستقبلهم.



ثانياً – أكد "مشروع وطن الإنسان" ضرورة تحييد لبنان عن التجاذبات والمحاور، في ظل تصاعد الصراعات الدولية والإقليمية، وعدم السماح بتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات، انطلاقاً من أن الأولوية يجب أن تبقى لحماية الوطن وصون وحدته الداخلية.

وأشار إلى أن استمرار زجّ لبنان في الصراعات ينعكس مباشرة على أرزاق اللبنانيين وسلامتهم وممتلكاتهم، فيما يشكّل ما يشهده الجنوب من معاناة ونزوح وخسائر في المنازل والأراضي الزراعية دليلاً واضحاً على الكلفة الباهظة التي يدفعها المواطنون. وشدد على أن مسؤولية الحفاظ على لبنان، بناسه وأرضه، مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع الأفرقاء.

ثالثاً – توقف المجتمعون عند التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل الارتفاع الكبير في كلفة الطاقة وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين وكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما زاد الأعباء على العائلات اللبنانية وأضعف قدرتها الشرائية، ودفع شرائح واسعة نحو مستويات متزايدة من الفقر، وفقاً لتوصيفات البنك الدولي.

كما حذّر المجتمعون من تداعيات البطالة المستجدة في صفوف المغتربين اللبنانيين، وما ينتج عنها من تراجع في تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم في لبنان، الأمر الذي ينعكس مباشرة على دخل الأسر وقدرتها على الاستهلاك، ويساهم في انكماش الأسواق التجارية وتفاقم الركود الاقتصادي.

ودعا "مشروع وطن الإنسان" إلى بذل جهود استثنائية والتكاتف من أجل وقف النزف البشري والاقتصادي، لتدارك الامور قبل فوات الأوان، ودعا "مشروع وطن الإنسان" الى وضع خطة اقتصادية واضحة تحفّز الاستثمار، وتدعم المؤسسات، وتخلق فرص العمل، وتعزز القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع اتخاذ الدولة إجراءات فاعلة للحد من الغلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية، وحماية الفئات الأكثر تضرراً.