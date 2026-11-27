الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
"وطن الإنسان" يدعو إلى فرض سلطة القانون وإنقاذ الاقتصاد
أخبار لبنان
2026-11-27 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"وطن الإنسان" يدعو إلى فرض سلطة القانون وإنقاذ الاقتصاد
عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور الأعضاء، وتناول المستجدات المحلية والإقليمية، وأصدر البيان الآتي:
أولاً – توقف المجتمعون عند الصدام المسلح الذي وقع في بيروت، وأسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
وأكد المجلس التنفيذي أن ما حصل، بغضّ النظر عن خلفياته، يعكس تنامي ظاهرة السلاح المتفلّت، وما يرافقها من تهريب للمخدرات ونقل للمتفجرات، وهي ممارسات باتت تشكّل خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتستدعي تحركاً جدياً وحازماً.
وشدد المجلس على الحاجة الملحّة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تفرض سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وتحول دون تكريس الفوضى أمراً واقعاً، وتضمن حصرية قرار الأمن والسلاح بيد الدولة، بما يصون سلامة المواطنين ويحمي مستقبلهم.
ثانياً – أكد "مشروع وطن الإنسان" ضرورة تحييد لبنان عن التجاذبات والمحاور، في ظل تصاعد الصراعات الدولية والإقليمية، وعدم السماح بتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات، انطلاقاً من أن الأولوية يجب أن تبقى لحماية الوطن وصون وحدته الداخلية.
وأشار إلى أن استمرار زجّ لبنان في الصراعات ينعكس مباشرة على أرزاق اللبنانيين وسلامتهم وممتلكاتهم، فيما يشكّل ما يشهده الجنوب من معاناة ونزوح وخسائر في المنازل والأراضي الزراعية دليلاً واضحاً على الكلفة الباهظة التي يدفعها المواطنون. وشدد على أن مسؤولية الحفاظ على لبنان، بناسه وأرضه، مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع الأفرقاء.
ثالثاً – توقف المجتمعون عند التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل الارتفاع الكبير في كلفة الطاقة وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين وكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما زاد الأعباء على العائلات اللبنانية وأضعف قدرتها الشرائية، ودفع شرائح واسعة نحو مستويات متزايدة من الفقر، وفقاً لتوصيفات البنك الدولي.
كما حذّر المجتمعون من تداعيات البطالة المستجدة في صفوف المغتربين اللبنانيين، وما ينتج عنها من تراجع في تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم في لبنان، الأمر الذي ينعكس مباشرة على دخل الأسر وقدرتها على الاستهلاك، ويساهم في انكماش الأسواق التجارية وتفاقم الركود الاقتصادي.
ودعا "مشروع وطن الإنسان" إلى بذل جهود استثنائية والتكاتف من أجل وقف النزف البشري والاقتصادي، لتدارك الامور قبل فوات الأوان، ودعا "مشروع وطن الإنسان" الى وضع خطة اقتصادية واضحة تحفّز الاستثمار، وتدعم المؤسسات، وتخلق فرص العمل، وتعزز القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع اتخاذ الدولة إجراءات فاعلة للحد من الغلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية، وحماية الفئات الأكثر تضرراً.
أخبار لبنان
الإنسان"
القانون
وإنقاذ
الاقتصاد
التالي
الوزير مرقص عرض مع وفد من "الشركة اللبنانية لتطوير الإعلام" سبل تطوير "إذاعة لبنان" والارتقاء بقدراتها التقنية والإنتاجية
وزارة الاقتصاد عن سيارة اللحوم في مرجعيون: الفحوصات بينت أنّ العيّنة صالحة للاستهلاك البشري والمخالفة تتعلّق بطريقة نقل اللحوم فقط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-24
"وطن الإنسان": لقانون انتخابيّ عادل وقوة بديلة لليونيفيل وإصلاح يعيد الثقة بالدولة
أخبار لبنان
2026-10-24
"وطن الإنسان": لقانون انتخابيّ عادل وقوة بديلة لليونيفيل وإصلاح يعيد الثقة بالدولة
0
أخبار لبنان
2026-10-06
"وطن الإنسان": لقانون انتخابيّ يؤمّن التمثيل والتوازن الصحيح
أخبار لبنان
2026-10-06
"وطن الإنسان": لقانون انتخابيّ يؤمّن التمثيل والتوازن الصحيح
0
أخبار لبنان
2026-10-09
المفتي قبلان "لمن يهمه الأمر": لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني
أخبار لبنان
2026-10-09
المفتي قبلان "لمن يهمه الأمر": لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني
0
أخبار لبنان
2026-09-20
افرام في سباق "مشروع وطن الانسان": الروح الرياضية تُخرج الأفضل من الإنسان...ومهما عصف الموت تبقى ارادة الحياة أقوى
أخبار لبنان
2026-09-20
افرام في سباق "مشروع وطن الانسان": الروح الرياضية تُخرج الأفضل من الإنسان...ومهما عصف الموت تبقى ارادة الحياة أقوى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:20
الرئيس عون وشخصيات سياسية ورسمية وروحية وأمنية قدمت التعازي بالمطران خضر في بصاليم لليوم الرابع
أخبار لبنان
14:20
الرئيس عون وشخصيات سياسية ورسمية وروحية وأمنية قدمت التعازي بالمطران خضر في بصاليم لليوم الرابع
0
أخبار لبنان
14:00
قبيسي جال في قصر عدل النبطية: المدينة بحاجة إلى دوام كامل لقضاتها لمتابعة شؤون النّاس وهمومهم
أخبار لبنان
14:00
قبيسي جال في قصر عدل النبطية: المدينة بحاجة إلى دوام كامل لقضاتها لمتابعة شؤون النّاس وهمومهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-08
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
فنّ
2026-01-08
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
0
آخر الأخبار
2026-11-16
انفجار مسيّرة اسرائيلية أخرى في أجواء ميفدون
آخر الأخبار
2026-11-16
انفجار مسيّرة اسرائيلية أخرى في أجواء ميفدون
0
أخبار لبنان
2026-07-15
الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها
أخبار لبنان
2026-07-15
الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها
0
أخبار دولية
2026-11-15
الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص دينوا بالهجوم على كنيسة الكرك
أخبار دولية
2026-11-15
الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص دينوا بالهجوم على كنيسة الكرك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
زهرة تشعل الخلاف وتجمع الشرق والغرب على مسرح أبو ظبي!
أخبار دولية
13:42
زهرة تشعل الخلاف وتجمع الشرق والغرب على مسرح أبو ظبي!
0
أخبار دولية
13:40
العراق يشدّد قبضته على النفط والحدود بدعم أميركي وسط تصاعد التوترات الإقليمية
أخبار دولية
13:40
العراق يشدّد قبضته على النفط والحدود بدعم أميركي وسط تصاعد التوترات الإقليمية
0
رياضة
13:28
الخسارة أمام اليابان لا تنهي الحلم... لبنان متمسّك ببطاقة المونديال!
رياضة
13:28
الخسارة أمام اليابان لا تنهي الحلم... لبنان متمسّك ببطاقة المونديال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إطلاق منصة «راصد» للتفتيش الإلكتروني في وزارة العمل ضمن مسار التحول الرقمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المصارف لحوار مع وزير المال لتعليق الإضراب او لوقفه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزيتون في لبنان... جذورٌ تضرب في الأرض وحكاية صمود لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزيتون في لبنان... جذورٌ تضرب في الأرض وحكاية صمود لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحرب تدمّر ذاكرة الجنوب اللبناني: 111 مؤسسة ثقافية مدمّرة و69 ألف كتاب ومخطوط متضرّر
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحرب تدمّر ذاكرة الجنوب اللبناني: 111 مؤسسة ثقافية مدمّرة و69 ألف كتاب ومخطوط متضرّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أطفال زوطر الغربية في قصر بعبدا... رسالة صمود بالعلم وتمسّك بالوطن والجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أطفال زوطر الغربية في قصر بعبدا... رسالة صمود بالعلم وتمسّك بالوطن والجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خلاف إسرائيلي حول ضرب إيران وسط استمرار العمليات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خلاف إسرائيلي حول ضرب إيران وسط استمرار العمليات في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
2
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
3
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
4
اسرار
23:55
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:55
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٦
5
أخبار لبنان
02:25
استقرار جويّ لغاية السبت
أخبار لبنان
02:25
استقرار جويّ لغاية السبت
6
أخبار لبنان
05:22
الجيش الإسرائيليّ: حزب الله يستغل قوارب الصيد المدنية لجمع معلومات استخبارية
أخبار لبنان
05:22
الجيش الإسرائيليّ: حزب الله يستغل قوارب الصيد المدنية لجمع معلومات استخبارية
7
أخبار لبنان
06:51
حاجز أمني في بنهران بالكورة على خلفية قضية خلية حزب الله في الشمال
أخبار لبنان
06:51
حاجز أمني في بنهران بالكورة على خلفية قضية خلية حزب الله في الشمال
8
آخر الأخبار
16:53
عراقجي: الحادث بالكويت مريب ويبدو وكأنه تدبير مسبق للحرب ونحن مستعدون للتعاون مع الكويت وإيطاليا لتحديد أسبابه
آخر الأخبار
16:53
عراقجي: الحادث بالكويت مريب ويبدو وكأنه تدبير مسبق للحرب ونحن مستعدون للتعاون مع الكويت وإيطاليا لتحديد أسبابه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More