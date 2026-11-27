قبيسي جال في قصر عدل النبطية: المدينة بحاجة إلى دوام كامل لقضاتها لمتابعة شؤون النّاس وهمومهم

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي قصر عدل النبطية للاطّلاع على التجهيزات والاستعدادات لاستئناف العمل في دوائره ومحاكمه. واستقبلته النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا. وعُقد لقاء حضره كلّ من المحامي العام الاستئنافي القاضية جيسيكا شحود، وقائد سرية أمن السفارات في النبطية المقدّم عباس عنيسي، ورئيس قلم النيابة العامة في النبطية عباس بشر، ومدير مكتب النائب قبيسي الدكتور محمد قانصو.



إثر اللقاء، قال قبيسي: «زيارتنا اليوم لقصر عدل النبطية هي للتأكيد على الدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه المؤسسة، بحضورها ودوام قضاتها، في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، ولتأكيد دعمنا لها بكلّ ما أوتينا من قوّة. وتأتي هذه الزيارة في إطار التأكيد على دور القضاء اللبناني، سواء هنا في محافظة النبطية أو في سائر أنحاء لبنان. وقد التقينا بالنائب العام الاستئنافي القاضية نجاة أبو شقرا والمحامي العام القاضية جيسيكا شحود، وناقشنا سبل عمل هذه المؤسسة».



وأضاف: «من هنا، نطالب بإعادة فتح هذه المؤسسة واستئناف الدوام فيها. فبعض القضاة يحضر، وبعضهم لا يحضر. ولذا نقول للقضاء اللبناني ولمجلس القضاء الأعلى إنّ النبطية بحاجة إلى دوام كامل لقضاتها لمتابعة شؤون الناس وهمومهم. وتؤكّد زيارتنا أنّنا إلى جانب هذه المؤسسة لتكون حاضرة وجاهزة بين أهلها في محافظة النبطية».



وقال: «لقد سمعتُ من الرئيسة أبو شقرا رأيًا إيجابيًا بشأن عودة العمل في هذه المؤسسة. وهي تداوم في مكتبها مرّتين في الأسبوع، وهذا يشجّع بقية القضاة على العودة إلى النبطية. والتوقيت غير واضح، لكنّنا نؤكّد ضرورة حضور القضاة جميعًا لمتابعة شؤون الناس».



وحول عودة العمل في مصلحة المالية والدوائر العقارية، قال: «كلّ المؤسسات الأمنية باتت حاضرة في النبطية، من دون استثناء. وهناك بعض الدوائر التي تخشى على ملفاتها وتنتظر، لكنّ الجميع سيعود ويفتح مكاتبه. الحياة في النبطية ومنطقتها طبيعية، والأهالي موجودون فيها. وهذه المؤسسات ليست أفضل من المواطن. فالمواطن موجود هنا، وعلى الجميع أن يكونوا هنا أيضًا، سواء في القضاء أو في مصلحة المالية أو في الدوائر العقارية أو في أيّ مؤسسة أخرى. لقد تضرّرت مصالح الناس، ويجب متابعة شؤونهم مع الدولة، وألّا يحصل أيّ تباعد بين المواطن ومؤسسات الدولة المعنيّة بمعالجة مشكلاته».